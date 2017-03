NOZ: NOZ: Tourismusforscher sieht Verhältnis deutscher Reiseveranstalter zur Türkei vor Zerreißprobe

Osnabrück (ots) - Kirstges: Solidarität mit türkischen Partnernkönnte ein Ende habenOsnabrück.- Die Zukunft der Türkei als beliebtes Reiseziel derDeutschen hängt von dem Verlauf der aktuellen politischenAuseinandersetzungen zwischen Berlin und Ankara ab. Das sagte derTourismusforscher Torsten Kirstges in einem Gespräch mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Montagausgabe). Noch hielten die deutschenReiseveranstalter aus Verbundenheit mit ihren langjährigen Partnernvor Ort an der Türkei fest. "Irgendwann ist es dann aber auch mit derVerpflichtung der deutschen Reisebranche zur Solidarität vorbei",betonte der Experte.In den nächsten Wochen werde sich zeigen, ob sich die Spannungennoch verstärkten oder regeln ließen, meinte Kirstges, der an der JadeHochschule in Wilhelmshaven Tourismuswirtschaft lehrt. "Wenn sich diezum Teil antieuropäische und antideutsche Haltung, die sichinzwischen immer mal wieder auch in Äußerungen von türkischenRegierungsmitgliedern zeigt, weiter manifestiert, wird das natürlichdas Image der Türkei als Reiseziel für Deutsche weiter beschädigen."Noch hoffen die deutschen Reiseveranstalter aber aufKurzfristbuchungen für die Türkei. Wenige Tage vor der Eröffnung derInternationalen Tourismusbörse ITB am 8.März in Berlin werben sieweiterhin für die Destination. Das Festhalten der Branche anrisikobehafteten Urlaubsländern wie der Türkei, Tunesien und auchÄgypten sei für die Unternehmen auch eine wirtschaftlicheNotwendigkeit, sagte Kirstges. "In diesen Ländern werden Millionen-und Milliardenumsätze gemacht." Vor allem die Veranstalter, die aufklassische Badereisen spezialisiert seien, lebten von diesenmassentauglichen Destinationen. Dort sei der Badeurlaub auch noch fürFamilien mit schmalem Geldbeutel finanzierbar. "Derzeit gibt es abereinfach nicht mehr so viele Ziele mit entsprechenden Kapazitäten zumguten Preis", so der Experte.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell