NOZ: NOZ: Tanita Tikaram über ihren großen Hit: Keine Ahnung, was der Text bedeuten soll

Osnabrück (ots) - Tanita Tikaram über ihren großen Hit: KeineAhnung, was der Text bedeuten sollFür britische Singer/Songwriterin ist "Twist in my sobriety" nachwie vor ein GeheimnisOsnabrück. Tanita Tikaram (48) rätselt bis heute, was dieBotschaft ihres größten Hits "Twist in my sobriety" aus dem Jahre1988 ist. "Das ist ein großes Geheimnis, selbst für mich. Ich habekeine Ahnung, was der Songtext bedeuten soll", sagte die britischeSängerin und Songwriterin in einem Interview mit der NeuenOsnabrücker Zeitung (Samstag). "Ich habe damals viele Bücher gelesenund mir dabei schöne Metaphern und ausdrucksstarke Wörter notiert,die ich für Songs verwendet habe. In "Twist in my sobriety" kam etwassehr Großes und Mächtiges zustande, das vor allem die Gefühleanspricht und Raum lässt für viele Gedanken."Tikaram vergleicht die Wirkung des Songs mit einem anderenPoprock-Klassiker: "Es ist wie mit dem Song "A whiter shade of Pale"von Procul Harum: Man muss nicht unbedingt die Bedeutung des Texteskennen, um von dem Song fasziniert zu sein. Es geht um dieAtmosphäre, die der Song erzeugt."Von ihrer Stimme war Tikaram vor ihrer Karriere gar nichtüberzeugt: "Gesungen habe ich eigentlich kaum, und wenn, dann nur fürmich allein im Zimmer. Meine Stimme hielt ich dafür auch nichtbesonders geeignet, ich betrachtete sie eher als Sprechstimme, weilsie so tief war. Deswegen ist es für mich auch umso erstaunlicher,dass ich damals über Nacht so einen Erfolg mit meinem Debütalbumhatte. Ohne stimmliche Erfahrung und jahrelanges Training." Bei ihremzweiten öffentlichen Auftritt sei sie entdeckt worden, so Tikaram."Bevor ich studieren wollte, nahm ich an einer Open Stage Night ineinem Londoner Pub teil. Im Publikum saßen höchstens drei Leute.Einer von ihnen war ein einflussreicher Manager."Ihre Kindheit im westfälischen Münster sei sehr schön gewesen,sagte Tikaram weiter. "Wir waren ständig draußen, spielten auf derStraße, in den Feldern, sind viel Fahrrad gefahren und schwimmengegangen. Es gab ja auch noch keine Smartphones, mit denen heutzutagedie Kinder jederzeit erreichbar sind. Trotzdem fühlte ich mich immersicher. Insofern hatte ich eine sehr privilegierte Kindheit inDeutschland." Als ihr deutsches Lieblingsgericht bezeichnet TanitaTikaram "Bratwurst mit Pommes": "Das war für uns damals das Größte,wenn wir zu einem deutschen "Schnellimbiss" gegangen sind", sagte dieSängerin. Von den Deutschen ist die Londonerin bis heute sehrangetan: "Ich mag vor allem die Menschen. Die sind wederoberflächlich noch einfach gestrickt, sondern sehr komplex in allem,was sie tun. Sie denken viel nach, was meistens zu den richtigenEntscheidungen führt. Ein Brexit wäre ihnen vermutlich nichtpassiert."