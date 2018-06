NOZ: NOZ: Suizid-Mittel: Behörde darf keine Genehmigung erteilen

Osnabrück (ots) - Suizid-Mittel: Behörde darf keine GenehmigungerteilenBundesgesundheitsministerium untersagt Institut Vergabe anSchwerstkrankeOsnabrück. Das Bundesgesundheitsministerium hat nach einem Berichtder "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) das Bundesinstitut fürArzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) aufgefordert, den Erwerb vonBetäubungsmitteln zum Zweck der Selbsttötung auch in Extremfällennicht zu erlauben.Entsprechende Anträge sollten abgewiesen werden, heißt es in einemSchreiben von Gesundheits-Staatssekretär Lutz Stroppe an denBfArM-Präsidenten Karl Broich. Der Brief liegt der NOZ vor. "Es kannnicht Aufgabe des Staates sein, Selbsttötungshandlungen durch diebehördliche, verwaltungsaktmäßige Erteilung von Erlaubnissen zumErwerb des konkreten Suizidmittels aktiv zu unterstützen", schreibtStroppe. Die Erteilung einer Erwerbserlaubnis für Betäubungsmittelzum Zweck der Selbsttötung sei nicht mit dem Betäubungsmittelgesetz(BtMG) vereinbar.Die Entscheidung des Ministeriums fußt auf einem Rechtsgutachtenvon Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio im Auftrag des BfArM."Angesichts der grundlegenden und weitreichenden, insbesondereverfassungsrechtlichen Fragen in diesem Zusammenhang kann und darfnach unserer Überzeugung durch eine Verwaltungsbehörde aufBundesebene keine staatliche Entscheidung dahingehend getroffenwerden, die Tötung eines Menschen durch Erteilung einer Erlaubnis zumErwerb des konkreten Suizidmittels zuzulassen und diese damit aktivzu unterstützen", sagt der Ex-Verfassungsrichter.Zum Hintergrund: Nach einer Entscheidung desBundesverwaltungsgerichts vom März 2017 können Schwerstkranke "inExtremfällen" eine Erlaubnis vom Bundesinstitut für Arzneimittel undMedizinprodukte (BfArM) bekommen, um eine tödliche Dosis desSchlafmittels Natrium-Pentobarbital zu beziehen. Gegen dieses Urteiläußerte der ehemalige Bundesverfassungsrichter Di Fabio allerdingserhebliche verfassungsrechtliche Bedenken. Er hob hervor, dasBundesgesundheitsministerium könne deshalb das BfArM auffordern,Anträge auf Erteilung von Erwerbserlaubnissen für eine tödliche Dosiseines Betäubungsmittels zum Zweck der Selbsttötung abzuweisen.Nach der Argumentation des Gesundsheits-Staatssekretärs Stroppehat das Betäubungsmittelgesetz das Ziel, eine notwendige medizinischeVersorgung sicherzustellen. Dazu gehöre aber nicht der Suizid: "EineSelbsttötung kann keine Therapie sein." Den Erwerb vonBetäubungsmitteln für Suizid zu erlauben, widerspräche zudemgesellschaftlichen Grundwerten wie auch mit den Entscheidungen desDeutschen Bundestages. Das Bundesgesundheitsministerium folgeEmpfehlungen des Ethikrats, "an dem (...) ethischen Grundgefügefestzuhalten und nicht der gebotenen Achtung individuellerEntscheidungen über das eigene Lebensende eine staatlicheUnterstützungsverpflichtung zur Seite zu stellen", argumentiertStroppe. Er wies darauf hin, dass die Vorgänger-Regierung 2013 bis2017 mit mehreren Gesetzesinitiativen Palliativ- undHospiz-Versorgung gestärkt habe. Diese Hilfen seien deutlich"ausgebaut" worden.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell