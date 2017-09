NOZ: NOZ: Streit um Rüstungskontrolle: Von der Leyen besorgt über Verhalten Russlands

Osnabrück (ots) - Streit um Rüstungskontrolle: Von der Leyenbesorgt über Verhalten Russlands"Wir nehmen die Hinweise sehr ernst" - Moskau zu konstruktivemDialog aufgerufenOsnabrück. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen(CDU) hat sich besorgt über Berichte geäußert, nach denen RusslandVereinbarungen zur Rüstungskontrolle unterlaufen soll. Von der Leyensagte in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Samstag): "Natürlich besorgt uns das gesamte sicherheitspolitischeVerhalten des Kreml - angefangen von der eklatanten Verletzung desVölkerrechts durch die gewaltsame Annexion der Krim, übermilitärische Drohgebärden gegenüber Nachbarstaaten bis hin zuHinweisen, das Russland gemeinsame Vereinbarungen zurRüstungskontrolle unterläuft. Wir nehmen diese Hinweise sehr ernst."Die Ministerin reagierte damit auf wiederholte Hinweise, nachdenen Russland gegen den INF-Vertrag verstößt. INF steht für"Intermediate-Range Nuclear Forces". Das Abkommen der USA mitRussland verbietet den Vertragspartnern unter anderem den Bau und denBesitz landgestützter atomar bewaffneter Marschflugkörper mit einerReichweite von 500 bis 5500 Kilometern. Von der Leyen betonte: "DerINF-Vertrag zwischen den USA und Russland zur Abschaffung undVernichtung von Mittelstreckenraketen hat Europa seit 1987 sichererergemacht. Wir haben ein zentrales Interesse, dass dieser Pfeiler dereuropäischen Sicherheitsarchitektur erhalten bleibt."Die Verteidigungsministerin betonte, es sei nun an Russland, dieselbst geschürten Zweifel an seiner Vertragstreue im Dialog mit denUSA und auch der NATO auszuräumen. "Leider verhält sich der Kreml innahezu allen Fragen der Rüstungskontrolle nicht konstruktiv. Das musssich als erstes ändern, wenn Russland Vertrauen zurückgewinnen will."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell