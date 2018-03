NOZ: NOZ: Streit um Hartz IV: Wagenknecht wirft Spahn Verhöhnung von Betroffenen vor

Osnabrück (ots) - Fraktionschefin der Linken spricht von"Armutszeugnis für Deutschland"Osnabrück.- In der Debatte um Armut in Deutschland hat dieLinksfraktion im Bundestag sich scharf gegen "arrogante Belehrungen"des künftigen Gesundheitsministers Jens Spahn (CDU) gewandt.Fraktionschefin Sahra Wagenknecht sagte der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Montag): "Hartz IV mutet Eltern zu, ihre Kinder für 2,70Euro am Tag zu ernähren. Wenn gutverdienende Politiker wie Herr Spahnmeinen, das sei keine Armut, sollten sie sich vielleicht mal miteiner Mutter unterhalten, die unter solchen Bedingungen ihr Kindgroßziehen muss." Das wäre nach den Worten von Wagenknecht jedenfallsbesser, "als die Betroffenen noch mit arroganten Belehrungen zuverhöhnen, es ginge ihnen doch eigentlich gut".Die Fraktionsvorsitzende kritisierte außerdem, dass immer mehrältere Menschen, die in ihrem Leben hart gearbeitet hätten, und vieleAlleinerziehende heute auf die Hilfe der Tafeln angewiesen seien.Dies sei ein Armutszeugnis für Deutschland und ein Beleg dafür, dassder Sozialstaat nicht mehr funktioniere.Spahn hatte zuvor gesagt: "Niemand müsste in Deutschland hungern,wenn es die Tafeln nicht gäbe." Deutschland habe "eines der bestenSozialsysteme der Welt". Hartz IV bedeute nicht Armut, sondern seidie Antwort der Solidargemeinschaft auf Armut.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell