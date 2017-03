NOZ: NOZ: Streit um Flüchtlinge in Libyen: Linke werfen Bundesregierung vor, neue Fluchtursachen zu schaffen

Osnabrück (ots) - Streit um Flüchtlinge in Libyen: Linke werfenBundesregierung vor, neue Fluchtursachen zu schaffenScharfe Kritik an Aufrüstung der Küstenwache und Unterstützung fürWarlords - Bis zu einer Million Migranten und mindestens 21GefangenenlagerOsnabrück. Die Opposition im Bundestag wirft der Bundesregierungvor, neue Fluchtursachen in Nordafrika zu schaffen. DieLinken-Politikerin Sevim Dagdelen sagte der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Donnerstag): "Es ist ungeheuerlich, dass dieBundesregierung die ohnehin schon dramatische Situation vonFlüchtlingen in Libyen weiter zuspitzt.""Mit Ausrüstungshilfen, Waffenexporten und neoliberalenProgrammen, die allein skrupellosen Warlords zugutekommen", würdenneue Fluchtursachen geschaffen, kritisierte dieBundestagsabgeordnete. Wer wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) die libysche Küstenwache gegenFlüchtlinge aufrüste, müsse wissen, dass er damit die Menschenrechtemit Füßen trete. Dagdelen: "Es ist unverantwortlich und eineeklatante Verletzung von Menschenrechten, dass die Bundesregierungeinerseits von KZ-ähnlichen Zuständen in den libyschenFlüchtlingslagern spricht, aber andererseits alles tut, um dieFlüchtlinge genau dorthin zu schicken."Die Abgeordnete forderte zugleich eine grundlegende Wende in derLibyenpolitik hin zu einer Förderung des Aufbaus sozialer undöffentlicher Strukturen, "weg von einer Förderung der Warlords".Nach Angaben der Bundesregierung halten sich aktuell bereitszwischen 700.000 und einer Million Migranten in Libyen auf. DieseZahlen enthalten auch Ausländer, "die in Libyen einerArbeitstätigkeit nachgehen und keine Weiterwanderung anstreben",heißt es in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage derFraktion Die Linke. Demnach gibt es mindestens 21 offizielle"detention center" (Gefangenenlager) in dem nordafrikanischen Land.Die Bundesregierung bestätigt in ihrer Antwort zugleich, vonunmenschlichen Lebensbedingungen in den Haftzentren Kenntnis zuhaben. In der Antwort auf die Anfrage ist unter anderem davon dieRede, "dass die Haftzentren, in denen Flüchtlinge in Libyen teilweiselange Zeiträume willkürlich festgehalten werden, gewöhnlich starkverschmutzt, schlecht belüftet, ohne sanitäre Einrichtungen, zuweilenmit blutverschmierten Wänden und regelmäßig überbelegt sind, so dassdie Gefangenen manchmal nur im Stehen schlafen können".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell