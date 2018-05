NOZ: NOZ: Städtetag: Kita-Kräfte von Ausbildungskosten befreien

Osnabrück (ots) - Städtetag: Kita-Kräfte von Ausbildungskostenbefreien"Gebühren gehören abgeschafft" - Hinweis auf Mangel anBetreuungspersonalOsnabrück. Der Deutsche Städtetag hat die kostenfreie Ausbildungvon Kita-Kräften gefordert. "Dass angehende Erzieherinnen undErzieher für ihre Ausbildung bezahlen müssen, ist ein Anachronismus,der abgeschafft gehört", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy imInterview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag).Bei der Kinderbetreuung fehlten mehrere Tausend Erzieherinnen undErzieher. Deshalb seien neben Gebührenfreiheit auch die höhereAttraktivität der Ausbildung und mehr Plätze nötig. In Niedersachsenführten die Kommunen mit dem Land gerade vielversprechende Gesprächeüber eine duale Ausbildung für künftiges Kita-Personal, hob Dedyhervor. Als "positiven Schritt" wertete Dedy, dass Union und SPD imBund für die Kinderbetreuung in der bis 2021 laufenden Wahlperiodezusätzlich 3,5 Milliarden Euro ausgeben wollen. "Klar ist aber auch:Das wird auf Dauer nicht genügen, um die Qualitätsziele zu erreichen,die der Bund mit den Ländern vereinbaren will", erklärte derHauptgeschäftsführer.________________________________________________________________Kommunen fordern "Augenmaß" im Streit um Ankerzentren"Massenunterkünfte könnten betroffene Städte überfordern" - Appellan LänderOsnabrück. Der Deutsche Städtetag hat im Streit um die geplantenAnkerzentren für Flüchtlinge "Lösungen nach Augenmaß" befürwortet."Wir unterstützen das Vorhaben des Bundes, mit Ankerzentren dieAsylverfahren effizienter zu gestalten", sagte HauptgeschäftsführerHelmut Dedy im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Samstag). Den Kommunen könnten dann vor allem anerkannte Flüchtlingeund Menschen mit guter Bleibeperspektive zugewiesen werden."Allerdings sollten die Einrichtungen keine Massenunterkünfte werden,die die betroffenen Städte überfordern", mahnte Dedy. Die Zentrenmüssten sich in die Städte einfügen können.Städtetag erwartet von Bund und Ländern deutlich mehrUnterstützungHauptgeschäftsführer Dedy: Strukturschwache Kommunen kämpfen -"Stetige Hilfe besser als immer neue und vorübergehende Programme"Osnabrück. Der Deutsche Städtetag erwartet von Bund und Länderndeutlich mehr Unterstützung der Kommunen. "Da ist noch Luft nachoben", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy im Interview mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). So sei eine jährlicheFörderung in Milliardenhöhe angemessen, um gleichwertigenLebensverhältnissen in allen Landesteilen deutlich näher zu kommen.Bei den etwa 320 Millionen Euro müsse nachgebessert werden, die Bundund Länder pro Jahr bei der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung derregionalen Wirtschaftsstruktur für die Kommunen zahlten.Die Kommunen hatten laut Dedy 2017 zwar einen Überschuss von 9,7Milliarden Euro. "Aber strukturschwache Städte profitieren davonkaum, sie kämpfen nach wie vor mit Finanzproblemen", sagte Dedy mitHinweis auf anhaltende Strukturschwäche in Teilen des Ruhrgebiets,von Rheinland-Pfalz und dem Saarland, an der Nordsee sowie in einigenRegionen der ostdeutschen Länder. "Wir müssen unter anderemsicherstellen, dass junge Menschen dort die gleichen Chancen auf eineAusbildung bekommen wie anderswo in Deutschland und dass es in diesenRegionen vernünftige Verkehrsanbindungen gibt", forderte derHauptgeschäftsführer. Mit Blick auf die vom Bund geplante Kommission,die gleichwertige Lebensverhältnisse sichern soll, sagte er: "Es gehtnicht vorrangig darum, neue Gewerbegebiete auszuweisen, sondern bisMitte 2019 konkrete und kluge Förderinstrumente zu entwickeln."Stetige Unterstützung nannte Dedy hilfreicher als immer neue undvorübergehende Förderprogramme.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell