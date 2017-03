Osnabrück (ots) - Städte-und Gemeindebund kritisiert"Pauschalbewertungen" im Armutsbericht des ParitätischenLandsberg: Zu undifferenziert - " Hundertausende von Studierendengelten danach als abgehängt"Osnabrück. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat denArmutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands als "zu pauschal"kritisiert. Personen, die weniger als 60 Prozent des Durchschnittsaller Deutschen zur Verfügung haben, würden darin generell als armbezeichnet, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Freitag). Er warnte vor derart"undifferenzierten Bewertungen". Sie sagten nichts aus über dietatsächliche Situation eines Menschen und bedeuteten schon gar nicht,dass diese "abgehängt" seien, wie der Paritätische behaupte. So gebees 2,8 Millionen Studierende in Deutschland. Hunderttausende vonihnen gelten demnach als "arm", da sie in der Regel weniger als 60Prozent an Einnahmen hätten als die übrige Bevölkerung. Aber geradeStudierende seien gesellschaftspolitisch besonders aktiv und sähensich zu Recht als die zukünftige Leistungselite unseres Landes, sagteLandsberg.Der kommunale Verband lehnte ferner Forderungen nach weiterensozialen Leistungen ab. Der Bund gebe dafür schon jetzt über 52Prozent seines Gesamthaushaltes aus, nämlich 171 Milliarden Euro proJahr. Auch die Sozialleistungen der Kommunen stiegen ungebremst. "Werdie soziale Situation in Deutschland weiter verbessern will, mussmehr in Bildung, Infrastruktur und Arbeitsplätze investieren und diefinanzschwachen Kommunen stärken, damit sie regional gezielt gegenArmut vorgehen können", erklärte Landsberg.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell