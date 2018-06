NOZ: NOZ: Sipri-Friedensforscher: Detailfragen für atomare Abrüstung Nordkoreas entscheidend

Osnabrück (ots) - Sipri-Friedensforscher: Trump und Kim haben dieChance des Gipfels genutztDirektor Smith sieht Detailfragen für atomare Abrüstung Nordkoreasals entscheidendOsnabrück. Das Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri warntnach dem Gipfel von Singapur vor zu hohen Erwartungen. "Nordkoreawird nicht von heute auf morgen atomar abrüsten. Aber mit derVereinbarung von Singapur haben US-Präsident Trump und Kim Jong Uneinen ersten wichtigen Schritt auf dem Weg eines möglichenFriedensprozesses gemacht", sagte Dan Smith, Direktor des StockholmerFriedensforschungsinstituts Sipri, in einem Gespräch mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Mittwoch).Trotz aller berechtigten Kritik an den beiden Staatsführern müsseman festhalten: "Ehre, wem Ehre gebührt. Trump und Kim haben dieChance des Gipfels genutzt." Anders als es die Sprunghaftigkeit vorallem Donald Trumps hätte erwarten lassen, sei dieGipfel-Vereinbarung das Ergebnis "orthodoxer Diplomatie, mühsamausgearbeitet von einem Stab höherer Beamter".Nach Ansicht von Sipri-Direktor Smith ist der angestrebteAbrüstungs- und Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel keinSelbstläufer. "Es entscheidet sich alles an Detailfragen, vomMonitoring der Abrüstung bis hin zu den Sicherheitsgarantien, auf dieNordkorea großen Wert legt", sagte Smith weiter. "Dieser Prozess wirdJahre dauern, wobei es innerhalb der nächsten ein oder zwei Jahre zuersten kleineren, Vertrauen schaffenden Vereinbarungen kommenkönnte."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell