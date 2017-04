NOZ: NOZ: Siedlungsbau Israels: SPD-Außenexperte Annen hofft auf US-Regierung

Osnabrück (ots) - Siedlungsbau Israels: SPD-Außenexperte Annenhofft auf US-RegierungVorsitzender des Auswärtigen Ausschusses Röttgen: KeineAlternative zur ZweistaatenlösungOsnabrück. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Niels Annen,setzt im Konflikt um den israelischen Siedlungsbau im Westjordanlandauf die US-Regierung. In einem Gespräch mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Samstag) sagte Annen: "Ich hoffe, dass die US-Regierungtrotz der problematischen Aussagen von Präsident Donald Trump einenpositiven Einfluss auf die israelische ausüben wird." Immerhin führeTrumps Sondergesandter Jason Greenblatt derzeit intensive Gesprächemit allen Seiten. Annen fügte hinzu: "Aber Anlass für Optimismus seheich nicht."Trump hatte jüngst angekündigt, die US-Botschaft von Tel Aviv nachJerusalem verlegen zu wollen und damit Jerusalem als Hauptstadtanzuerkennen. Allerdings hatte er auch Israel mit Blick auf eineFriedenslösung im Nahostkonflikt zur Zurückhaltung in derSiedlungspolitik aufgefordert.Der SPD-Politiker sagte: "Der Beschluss zur Gründung einer neuenSiedlung lässt mich ernsthaft zweifeln, ob eine Zwei-Staaten-Lösungvon israelischer Seite überhaupt noch angestrebt wird." Bereits dasim Februar verabschiedete Gesetz zur Legalisierung vonSiedler-Außenposten sei "ein besorgniserregender Schritt" gewesen,der das Vertrauen in die Regierung von Benjahmin Netanjahuinternational beschädigt habe. Annen fügte hinzu: "Es fehlt mir diePhantasie, eine Alternative zu einer Zwei-Staaten-Lösung zu erkennen,die den demokratischen und jüdischen Charakter Israels bewahren unddas Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser respektieren könnte."Auch der CDU-Politiker Norbert Röttgen sagte, es gebe keinesinnvolle Alternative zur Zweistaatenlösung. Er nannte den BeschlussIsraels zum Siedlungsneubau in den besetzten Gebieten einen "weiterenRückschlag für den Friedensprozess im Nahen Osten". Schon jetztlebten 400.000 israelische Siedler auf palästinensischem Gebiet, wasden Aufbau eines unabhängigen Staates Palästina erheblich erschwere."Jede Initiative der israelischen Regierung, weitere Siedlungen zubauen, macht die Lösung dieses Konflikt unwahrscheinlicher",kritisierte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell