NOZ: NOZ: SPD weist CDU-Überwachungsvorstoß rigoros zurück

Osnabrück (ots) - SPD weist CDU-Überwachungsvorstoß rigoros zurück"Panisch, unsinnig, jedes Maß verloren" - Parteien bei InnererSicherheit uneinsOsnabrück. Nach dem Streit um Bürgerversicherung und Glyphosatverhaken sich SPD und Union vor möglichen Koalitionsverhandlungenauch bei der Inneren Sicherheit. In einem Gespräch mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Samstag) lehnte SPD-Innenexperte BorisPistorius die jüngsten Pläne von Bundesinnenminister Thomas deMaizière (CDU) rigoros ab, die Hersteller internetfähiger Geräte wieFernseher, Kühlschränke oder auch Autos dazu zu verpflichten, diestaatliche Überwachung der Benutzer zu erleichtern. "Wir brauchenkeine panischen und unausgereiften Vorratsbeschlüsse für einen großenLauschangriff 2.0", sagte Pistorius, der im Bundestagswahlkampf dasThema Inneres für die SPD betreut hatte. Wo es konkreteGesetzeslücken gebe, müsse über Anpassungen gesprochen werden. "Mirerschließt sich allerdings nicht, woraus sich für die CDU dieNotwendigkeit ergibt, unsere Bürger über ihre Kühlschränkeabzuhören", sagte Pistorius. "2017 ist nicht Orwells 1984. Gerade wirSicherheitspolitiker müssen dafür sorgen, dass die Menschen ebennicht willkürlich abgehört werden können, sondern dass sie sich imöffentlichen Raum und erst recht in ihrer Wohnung sicher fühlenkönnen - natürlich ohne unsinnige Überwachungsmöglichkeiten."Niedersachsens Innenminister bezeichnete es als primäre Aufgabe vonPolitik, diejenigen Menschen vor Kriminellen zu schützen, die dasInternet der Dinge nutzen wollen, statt darüber nachzudenken, wie derStaat Schutzlücken von netzwerkfähigen Medienboxen oder anderenGeräten ausnutzen könne. "Wir brauchen Augenmaß und kein Übermaß",sagte Pistorius. "Dafür steht die SPD, während Herr de Mazièreoffenbar jedes Maß verloren hat." Der Bundesinnenminister hatteangekündigt, auf der Konferenz der Ressortchefs in der kommendenWoche Pläne einbringen zu wollen, wonach das Umgehen technischerSchutzmechanismen internetfähiger Geräte für staatliche Ermittlererleichtert werden solle. Werde ein Besitzer per App oder SMSinformiert, wenn etwa eine Tür seines Autos geöffnet werde, sei dasAnbringen einer Wanze unbemerkt kaum möglich, nannte sein Ministeriumein Beispiel. Auch das Abhören von Wohnungen werde erschwert, fallsinternetfähige Geräte Zugriffe von dritter Seite protokollierten undmeldeten.