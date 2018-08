NOZ: NOZ: SPD: Klöckner muss Maßnahmenpaket für Ferkelzüchter vorlegen

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Osnabrück (ots) - SPD: Klöckner muss Maßnahmenpaket fürFerkelzüchter vorlegenSozialdemokraten beklagen Tatenlosigkeit - Ministerium:Fristverlängerung wird in Betracht gezogenOsnabrück. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU)soll nach dem Willen der SPD-Bundestagsfraktion ein Maßnahmenpaketzur Zukunftssicherung der Schweinehaltung in Deutschland vorlegen.Die tierschutzpolitische Sprecherin Susanne Mittag sagte der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Mittwoch): "Das Ministerium war jahrelanguntätig, wir steuern auf eine Katastrophe für Ferkelzüchter zu. ImSeptember erwarte ich einen Vorschlag, wie es rechtssicherweitergehen soll." Hintergrund der Forderung ist der Ausstieg aus derbetäubungslosen Ferkelkastration. Ab dem 1. Januar 2019 ist diesebislang gängige Praxis verboten. Landwirte beklagen, dass es keinewirkliche Alternative gebe. "Das hätte längst geklärt sein müssen",sagte Mittag. "Es ist einfach rätselhaft, warum sich niemand aus demzuständigen Ministerium gekümmert hat."Zuvor hatten Bayern und Niedersachsen angekündigt, sich imBundesrat für eine Verschiebung des Verbots um mehrere Jahreauszusprechen. Ein entsprechender Antrag wird voraussichtlich imSeptember eingereicht. Die Agrarbranche favorisiert den sogenanntenvierten Weg, bei dem eine lokale Betäubung zum Einsatz kommt. EineSprecherin des Bundesagrarministeriums sagte dazu der "NOZ": "Nachden bisher vorliegenden wissenschaftlichen Studien wird bei derFerkelkastration durch eine Lokalanästhesie keine Schmerzausschaltungerreicht." Das aber fordert das Tierschutzgesetz. Die Sprecherinweiter: "Auch wenn grundsätzlich bereits Alternativen zurbetäubungslosen chirurgischen Ferkelkastration [...] vorhanden sind,werden auch Vorschläge, wie eine Änderung des Tierschutzgesetzes zurFristverlängerung in Betracht gezogen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell