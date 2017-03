NOZ: NOZ: SPD: Kanzlerin muss beim US-Präsidenten Menschenrechte entschieden verteidigen

Osnabrück (ots) - SPD: Kanzlerin muss beim US-PräsidentenMenschenrechte entschieden verteidigenGrüne fordern Klimaschutz als Top-Thema - Appell vor erstemTreffen Merkels mit TrumpOsnabrück. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley hatBundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor dem ersten Treffen mitUS-Präsident Donald Trump zu entschiedener Verteidigung derMenschenrechte und eines "gerechten Welthandels" aufgefordert. Auchwenn Europa und die USA ein gemeinsames Interesse an guten undfreundschaftlichen Beziehungen hätten, dürfe Deutschland dafür "nichtseine Werte aufgeben", sagte Barley der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Dienstag). "Das muss die Kanzlerin dem amerikanischen Präsidentenunmissverständlich deutlich machen", betonte dieSPD-Generalsekretärin.Sollten sich die USA weiter abschotten, müsse es darauf einegemeinsame europäische Antwort geben. "Gemeinsam haben wir in Europaeine laute Stimme, die auch auf der anderen Seite des Atlantiks Gehörfinden wird", hob Barley hervor. Nationale Alleingänge seien dagegender "denkbar schlechteste Weg in einer globalisierten Welt".Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat an Bundeskanzlerin AngelaMerkel (CDU) appelliert, bei dem Gespräch mit dem US-Präsident denKlimaschutz zum Top-Thema zu machen. "Es wäre ein starkes Signalgewesen, wenn nicht nur Wirtschaftsbosse, sondern auch deutscheKlimaforscher die Kanzlerin begleitet hätten", sagte Hofreiter der"NOZ". Die Kanzlerin müsse den Präsidenten an internationaleVerpflichtungen erinnern. Trump sei der "weltweit mächtigste Leugnerder Klimakrise" und wolle "zurück ins Fossil-Zeitalter". Er erwarte,dass die Kanzlerin die Versuche des Präsidenten kritisiere,unabhängige Forscher mundtot zu machen, sagte der Vorsitzende derGrünen-Bundestagsfraktion. Schließlich hätten auch die USA dasKlimaschutzabkommen von Paris unterzeichnet.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell