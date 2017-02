Osnabrück (ots) - SPD-Generalsekretärin warnt Kanzlerin vor"falscher Zurückhaltung" bei Besuch in AnkaraBarley: Beim türkischen Präsidenten für unschuldig Inhaftierteeinsetzen - "Erdogan sperrt die Demokratie in sein Verließ"Osnabrück. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley hat anBundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) appelliert, dem türkischenPräsidenten Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag in Ankara "ohnefalsche Zurückhaltung" gegenüber zu treten. "Ich erwarte, dass sichMerkel "für die zahllosen unschuldig in der Türkei Inhaftierteneinsetzt", sagte Barley der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag).Die Türkei sei "auf dem Weg in eine Diktatur". DieMassenverhaftungen von Journalisten, Anwälten und Oppositionellenverurteilte die SPD-Politikerin als einen "Angriff auf demokratischeWerte". Zu den Inhaftierten gehörten viele Mitglieder der kurdischenHDP, einer Schwesterpartei der SPD. Diese seien keine Terroristen,sondern gewählte Repräsentanten der türkischen Demokratie. "Erdogansperrt die Demokratie in sein Verließ. Das dürfen wir nichtschweigend dulden", erklärte Barley. Über die Wahrung von Demokratie,Rechtstaatlichkeit und Menschenrechten lasse sich nicht verhandeln.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell