Osnabrück (ots) - SPD-Generalsekretär wirft Union"Scheinheiligkeit" vorKlingbeil kritisiert Öffnung Richtung Linkspartei - "CDU wirdimmer mehr zur Partei der Beliebigkeit"Osnabrück. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat die Öffnung desCDU-Ministerpräsidenten Daniel Günther in Richtung Linkspartei als"scheinheilig" kritisiert. "Wenn es der Union in den Kram passt,werden scheinbar unverrückbare Prinzipien mal eben über Bordgeworfen", sagte Klingbeil im Interview mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Samstag). Dieses Verhalten sei schon bei der Aussetzung derWehrpflicht oder beim Atomausstieg zu sehen gewesen. "Die CDU wirdimmer mehr zur Partei der Beliebigkeit", erklärte Klingbeil. Der SPDdagegen hätten die Unionsparteien über Jahre einen Tabubruchvorgeworfen, wenn es nur den kleinsten Kontakt mit der Linksparteigab. "Mit solchen Spielchen ist es jetzt vorbei. Die Masche ziehtnicht mehr", sagte der SPD-Generalsekretär.Mit Blick auf die linke Sammlungsbewegung unter Führung von SahraWagenknecht und Oskar Lafontaine sagte Klingbeil, ihm sei"schleierhaft, wohin das bei denen genau führen soll". Ihm seiwichtig, dass es ernsthafte Gespräche gebe über die Frage, wie eineZusammenarbeit von SPD, Linken und Grünen in Zukunft aussehen könne."Das aber muss ruhig und sachlich geschehen. Und dafür brauchen wirauch keine neue Internetseite", meinte der SPD-Generalsekretär. "Mitden nationalistischen Tönen Wagenknechts können wir Sozialdemokratenjedenfalls nichts anfangen", hob er hervor.