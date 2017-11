NOZ: NOZ: Röttgen für Minderheitsregierung der Union

Osnabrück (ots) - Röttgen für Minderheitsregierung der UnionCDU-Politiker: "Politik würde spannender und Demokratie beleben" -Anti-Modell zur Großen KoalitionOsnabrück. Nach Ansicht des CDU-Spitzenpolitikers Norbert Röttgen(CDU) sollten die Unionsparteien in Betracht ziehen, künftig alleineine Minderheitsregierung zu bilden - ohne Koalitionspartner. Ineinem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) sagteRöttgen: "Ich halte eine Minderheitsregierung für eine Option, diewir unbedingt bedenken sollten - sie ist nicht die schlechteste." ZurBegründung sagte der CDU-Politiker, eine Minderheitsregierungermögliche eine ganz andere Form der Politikgestaltung, die dasParlament ins Zentrum rücke. "Mehr Parlament wagen, könnte die Devisesein", betonte der langjährige Vorsitzende des AuswärtigenAusschusses im Bundestag. Mit seiner Sichtweise weicht Röttgen vonder Ansicht vieler Unionsabgeordneten ab, die befürchten, dass einenur tolerierte Regierung politische Instabilität nach sich zieht.Nach Ansicht von Röttgen kann eine Minderheitsregierung derPolitikverdrossenheit vieler Bürger entgegenwirken, da sie eine"völlig neue Wettbewerbssituation" schaffe. "Bei unterschiedlichenThemen würden sich die gesellschaftlichen Mehrheiten viel stärkerdurchsetzen als bei einer Großen Koalition", sagte Rötten. Undweiter: "Ein neuer Bundestag würde dann vielleicht zu einerrestriktiveren Flüchtlingspolitik kommen, aber zu einer Legalisierungvon Cannabis." Politik würde so wieder "spannender und offener unddie Demokratie beleben". Röttgen hob hervor: "EineMinderheitsregierung ist gewissermaßen das Anti-Modell zur GroßenKoalition." Einer Neuauflage der Großen Koalition steht Röttgenablehnend gegenüber: "Eine Große Koalition ist sicher keineWunschkonstellation. Große Koalitionen galten in der Vergangenheit zuRecht als Ausnahmen, auch weil sie das Prinzip von Regierung undstarker Opposition aushebeln."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell