NOZ: NOZ: Rentenversicherung warnt: Thema Rente nicht populistisch ausschlachten

Osnabrück (ots) - Rentenversicherung warnt: Thema Rente nichtpopulistisch ausschlachtenPräsidentin Roßbach: Wer Angst verbreitet, der löst keineProbleme, sondern verschärft sieOsnabrück. Die Deutsche Rentenversicherung warnt mit Blick auf dieBundestagswahl vor "überzogenen Streit" um die Altersvorsorge. Ineinem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag)sagte Präsidentin Gundula Roßbach: "Wer versucht, über Einzelfälle,in denen etwas nicht funktioniert hat, das gesamte System infrage zustellen, wer Angst verbreitet, der löst keine Probleme, sondernverschärft sie." Und dies trage sicher auch nicht dazu bei, dass dieMenschen zusätzlich privat fürs Alter vorsorgen. "Renten sind einpopuläres Thema, aber sie sollten nicht populistisch ausgeschlachtetwerden."Roßbach verdeutlichte zugleich, um welche Dimensionen es im Streitum das Rentenniveau geht: "Die Veränderung des Rentenniveaus um einenProzentpunkt kostet etwa knapp einen halben ProzentpunktBeitragssatz. Das sind derzeit sechs Milliarden Euro im Jahr." DasRentenniveau misst das Verhältnis zwischen Rente und Lohn. Aktuellbeträgt es knapp 48 Prozent. Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD)strebt an, das Niveau nicht unter 46 Prozent fallen zu lassen,SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat sich für eine "Stabilisierung"ausgesprochen. Nach aktuellem Stand ist es erlaubt, das Rentenniveaubis zum Jahr 2030 auf 43 Prozent sinken zu lassen, um im GegenzugBeitragszahler nicht zu überlasten.In der Diskussion um Altersarmut warnte Roßbach "vorÜbertreibungen oder gar Panikmache". Sie betonte, die meistenMenschen hätten neben ihrer Rente noch zusätzliches Einkommen. "Armutkann man nur anhand des Gesamteinkommens des Haushalts beurteilen."Roßbach fügte hinzu, Ältere seien prozentual deutlich weniger vonArmut betroffen als Jüngere. Festzuhalten sei auch: "97 Prozent derÄlteren sind nicht auf Grundsicherung angewiesen."Die Präsidentin betonte in diesem Zusammenhang, dieAlterssicherung müsse immer wieder weiterentwickelt werden. Es werdenie die eine große Rentenreform geben, die 50 Jahre trägt. "Wirmüssen im Blick haben: Wie sind die demografischen, diegesellschaftlichen und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und dasSystem daran anpassen. So haben wir es geschafft, dass wir einsolides Rentensystem haben. Insofern können auch wir den Menschen'Mut zum Alter' machen. Wir dürfen uns freuen, dass wir älterwerden."