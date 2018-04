NOZ: NOZ: RT-Moderatorin Kosubek: Deutsche Konsens-Suche ist pathologisch

Osnabrück (ots) - RT-Moderatorin Kosubek: Deutsche Konsens-Sucheist pathologischStar des russischen Auslandssenders von Kritik ermüdet -"Öffentlich-Rechtliche auch nicht unabhängig" - "Polarisieren gehörtdazu"Osnabrück. RT-Moderatorin Jasmin Kosubek ist genervt davon, sichfür ihre Tätigkeit beim deutschen Zweig des russischen Staatssendersfortlaufend verteidigen zu müssen. In einem Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Samstag) sagte die Journalistin, "ich machemeine Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen". Sie habe sicher hierund da Fehler gemacht, "aber nie mit irgendeiner Absicht etwas in denRaum gestellt". Auch arbeite sie "ohne Direktiven aus Moskau". Sieglaube, "dieser große geheime Plan, der RT immer vorgeworfen wird -und im gleichen Atemzug mir -, der existiert einfach nicht".Kosubek verantwortet mit "Der fehlende Part" das erfolgreichsteFormat des viel kritisierten Kanals mit Magazinberichten, Kommentarenund Talks. Das Ziel, viel im eigenen Sinne zu bewirken, hat sie dabeinicht. "Dinge ändern sich, ob einem das gefällt oder nicht. Wie sichdas auf mein kleines Leben auswirkt, ist im Endeffekt irrelevant."Wohl aber sei es ihr ein Anliegen, dass verschiedene Meinungenbestehen dürften. "Meinungen polarisieren, aber sie gehören nuneinmal dazu, auch die von anderen. Wenn ich sie darstelle, lernen dieLeute vielleicht, damit klarzukommen." Unterschiedliche Standpunktegelte es zu akzeptieren. "Die ständige Suche nach Konsens hat inDeutschland etwas Pathologisches", sagte Kosubek.Die 1987 geborene Deutsch-Brasilianerin hat Ende 2014 direkt nachihrem Wirtschaftsstudium begonnen, für den russischen Sender zuarbeiten. Besonderen Mut habe sie dafür nicht gebraucht, weil sie mitden Folgen und der Härte von Anfeindungen nicht gerechnet habe. "Wennman nicht weiß, worauf man sich einlässt, dann ist es nicht mutig",sagte Kosubek. "Von mir aus kann man es naiv nennen, aber es warnicht bewusst mutig."Die Wirkung ihrer Arbeit schätzt die RT-Deutsch-Frontfrau als eherindirekt ein. "Es gibt Interviews oder Kommentare mit relevantenKlickzahlen", meinte Kosubek. "Aber ich glaube, was die Gesellschaftviel mehr beeinflusst, ist, dass die Leute über uns reden. DieDiskussion über uns hat mehr aus uns gemacht, als wir es jemalsselbst hätten machen können."Bei der Kritik an ihrem Kanal werde zuweilen mit zweierlei Maßgemessen, monierte sie. "Ich fände es interessant, wenn dasselbeEngagement, mit dem unsere Positionierungen oder auch Fehlerbehandelt werden, auch einmal bei anderen Leuten als Maßstab angelegtwürden." Zudem sei es transparent und allgemein bekannt, "dass RTstaatlich finanziert ist. Wir machen keinen Hehl daraus. Jeder weiß,dass man bei uns keinen Lobgesang auf die Nato hören wird." Beimöffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland gelte hingegen: "Siebehaupten, dass sie unabhängig sind, aber es stimmt einfach nicht.Wenn Sie die ,Tagesschau' einschalten, haben die natürlich eineAgenda." Das wiederum würde sie gar nicht kritisieren wollen: "Icharbeite ja selbst bei einem Staatssender. Bei uns ist einfach derAbsender klar."Dass die RT-Verantwortlichen sie trotz fehlender Erfahrung direktvor die Kamera gestellt hätten, sei "offenbar ein Glücksfall"gewesen, sagte Kosubek. Sie bereue es nicht. Dem Vorbild andererprominenter Moderatorinnen, die in den vergangenen Jahren wie SaraFirth und Liz Wahl unter demonstrativer Kritik den russischenAuslandssender verlassen hätten, will sie nicht folgen. "Man musssich vom ,Kreml-Sprachrohr' distanzieren, um woanders einen Job zubekommen", hält sie das Vorgehen ihrer Ex-Kolleginnen für Kalkül.Über sich selbst und ihre Zukunftspläne sagte Kosubek: "Ich arbeiteseit dreieinhalb Jahren bei RT. Warum soll ich es jetzt plötzlichnicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren können? Das wäreunglaubwürdig. Ich versuche, gute Arbeit zu machen, und dann wird mansehen, was passiert."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell