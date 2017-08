NOZ: NOZ: Pyrotechnik in Stadien: Polizeigewerkschaft kritisiert Innenminister Pistorius scharf

Osnabrück (ots) - Polizeigewerkschaft: Kehrtwende vonInnenminister Pistorius unfassbar leichtsinnigDPolG-Vorsitzender Wendt fordert: Keine Toleranz für Pyrotechnikin FußballstadienOsnabrück. Die Polizeigewerkschaft DPolG lehnt den Vorschlag vonNiedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) für Pyrotechnik inbegrenzten Bereichen von Fußballstadien als leichtsinnig undundurchführbar ab. In einem Gespräch mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Donnerstag) sagte der DPolG-Vorsitzende Rainer Wendt: "DieKehrtwende von Niedersachsens Innenminister Pistorius, künftig vordenjenigen einzuknicken, die mit Pyrotechnik immer wiederMenschenleben in Gefahr bringen, ist abenteuerlich und unfassbarleichtsinnig." Bislang sei es allgemeiner Konsens in der Politikgewesen, Pyrotechnik innerhalb oder außerhalb der Stadien generell zuverbieten. "Dabei sollte es unbedingt auch bleiben", forderte Wendt.Wendt kritisierte, der Minister gehe von der falschenVoraussetzung aus, dass die Störer, die Pyrotechnik bei sich tragen,zuverlässig und rechtstreu seien und man mit ihnen Verabredungentreffen könnte. Er sagte: "Minister Pistorius offenbart eineunglaubliche Fahrlässigkeit, wenn er das unterstellt."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell