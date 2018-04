NOZ: NOZ: Polizei erschoss im vergangenen Jahr 15 Menschen

Osnabrück (ots) - Polizei erschoss im vergangenen Jahr 15 MenschenSchusswaffen-Bilanz: Polizeigewerkschaft spricht von "niedrigemNiveau" - 40 Menschen wurden verletztOsnabrück. Polizisten haben bei Einsätzen in Deutschland imvergangenen Jahr 15 Menschen erschossen und 40 verletzt. Das geht auseiner Umfrage der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) unter denInnenministerien und Polizeibehörden der Bundesländer hervor.Meistens handelten die Beamten aus Notwehr oder zur Nothilfe, weilsie ihr eigenes Leben retten oder Menschen in Lebensgefahr helfenmussten. In anderen Fällen versuchten die Beamten, mit Schüssen einVerbrechen zu verhindern oder einen Verdächtigen an der Flucht zuhindern.Die vorläufigen Zahlen aus 2017 liegen etwas höher als in denVorjahren. 2016 starben bundesweit elf Menschen durch Polizeikugeln,2015 waren es zehn. 2016 gab es 28 Verletzte und 2015 laut Statistik22 Verletzte. Angesichts von mehr als 260.000 Polizisten bei Bund undLändern lägen die Zahlen auf eher niedrigem Niveau, sagte derVorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Oliver Malchow: "Esist deutlich, dass wir im Vergleich zu anderen Staaten keine'schießwütige' Polizei haben." Dazu würden Schulungen undEinsatztrainings beitragen, bei denen die Polizisten Gespräche inKonfliktsituationen und deeskalierendes Verhalten üben. Auch derVorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft DPolG, Rainer Wendt,sagte: "Die Polizei behält die Nerven." In den USA ist das ganzanders: Dort sterben, umgerechnet auf die Einwohnerzahl, fast 20-malmehr Menschen durch Polizeikugeln als hierzulande.Unter den Bundesländern liegt das bevölkerungsreichste LandNordrhein-Westfalen mit 35 Schüssen auf Menschen, fünf Toten und 15Verletzten im Jahr 2017 vorn. Wenn deutsche Polizisten im Einsatz zurWaffe greifen müssen, geht es meist darum, gefährliche, kranke oderverletzte Tiere zu töten. Im vergangenen Jahr war dies in Deutschlandbei 98,5 Prozent der Schusswaffeneinsätze der Polizei der Grund.Insgesamt nutzten Beamte laut Statistik 13.418 Mal ihre Waffe, dasist eine Zunahme von fünf Prozent gegenüber 2016.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell