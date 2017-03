NOZ: NOZ: Pistorius zu Ausländerkriminalität: Die Dinge müssen benannt werden

Osnabrück (ots) - Pistorius zu Ausländerkriminalität: Die Dingemüssen benannt werdenNiedersachsens Innenminister begrüßt Neufassung des Pressekodex'Osnabrück. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat dieNeufassung des Pressekodex' begrüßt, wonach die Nationalität vonStraftätern künftig einfacher erwähnt werden darf. In einem Interviewmit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) sagte derSozialdemokrat, "die Dinge müssen benannt werden". Alles andereprovoziere den Eindruck von Tabuzonen. Wichtig sei gleichwohl nichtzuzulassen, dass Kriminalität von Ausländern "in ihrer Bedeutungüberhöht" werde. "Den schlimmsten Fehler, den wir machen könnten,wäre das Thema zu tabuisieren oder schönzureden. Oder aber es zudramatisieren", sagte der Minister.Konkret seien in Niedersachsen Flüchtlinge häufiger Täter beiDelikten wie Ladendiebstahl, Schwarzfahren und Körperverletzung -"allerdings überwiegend untereinander". Hinzu kämen Sozialbetrug undSexualdelikte, "aber in Anbetracht der Gesamtzahl der Flüchtlinge ineinem Rahmen, der überschaubar bleibt", sagte Pistorius. "Das istnicht signifikant auffällig und nun wahrhaft auch keine Kriminalität,die die innere Sicherheit bedrohen würde", erklärte derInnenpolitiker. Zu bedenken sei auch, dass viele Flüchtlinge jungeMänner seien. Diese Bevölkerungsgruppe sei auch unter Deutscherüberproportional häufig kriminell.Der Pressekodex hatte die deutschen Medien bisher angehalten, dieHerkunft von Straftätern nur zu nennen, wenn ein Zusammenhang zur Tatoder zu deren Verständnis bestehe. Hintergrund ist der Schutz vorDiskriminierung. Wegen anhaltender Kritik änderte der Presserat denentsprechenden Paragrafen 12. Künftig genügt ein öffentlichesInteresse an der Nationalität eines Tatverdächtigen oder Täters, umdarüber berichten zu können.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell