Osnabrück (ots) - Philologenverband rechnet mit "starkenIntegrationsproblemen" in Deutschlands SchulenVorsitzender Meidinger: "Bertelsmann-Studie ein Alarmzeichen" -Abbruchquoten steigen und der Staat tut zu wenigOsnabrück. Der Deutsche Philologenverband rechnet mit "starkenIntegrationsproblemen" in Deutschlands Schulen. Der "Chancenspiegel2017" der Bertelsmann-Stiftung sei ein "Alarmzeichen", sagteVerbandschef Heinz-Peter Meidinger im Gespräch mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Donnerstag). "Die Studie hat gezeigt, dass dieSchulabbruchquoten bei Kindern mit Migrationshintergrund wiedersteigen", erklärte Meidinger, der 90 000 Gymnasiallehrer vertritt. Errief Bund und Länder dazu auf, diesem "besorgniserregenden Trend"entgegenzuwirken. Während laut "Chancenspiegel" der Anteil allerSchüler ohne Abschluss weiter abgenommen hat, ist der der Ausländerwieder leicht auf 12,9 Prozent angestiegen."Die Politik glaubt, mit der Neubildung von Tausenden von Klassenund der Einstellung von 13 000 Lehrkräften ihre Hausaufgaben gemachtzu haben und auch in der Öffentlichkeit spielt das Thema nicht mehrdie Rolle wie vor einem Jahr", kritisierte der Vorsitzende desPhilologenverbands. Vor Ort zeige sich aber, dass jetzt bei derzweiten Stufe der Integration, der Überführung der Kinder ausWillkommens-, Sprachlern- und Übergangsklassen in Regelschulen,massive Probleme und Defizite zu verzeichnen seien. "Grundsätzlichgibt es für diese Mammutaufgabe zu wenig staatliche Unterstützung",betonte der Verbandschef.Meidinger nannte es ferner "inakzeptabel", dass Zukunftschancenvon Schülerinnen und Schülern nach wie vor von derbildungspolitischen Leistungsfähigkeit der einzelnen Bundesländerabhängig seien. Zum in der Bertelsmann-Studie erneut festgestelltenstarken Zusammenhang zwischen Elternhaus und Bildungserfolg meinteMeidinger: "Eine generelle Entkopplung wird durch staatlicheMaßnahmen nie erreichbar sein".