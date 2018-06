NOZ: NOZ: Vor Parteitag: DGB attackiert AfD wegen Rentenkonzepten

Osnabrück (ots) - Vor Parteitag: DGB attackiert AfD wegenRentenkonzeptenBuntenbach beklagt "engstirnigen Nationalismus" - Auch AfD-Experteauf Distanz zur "Staatsbürgerrente"Osnabrück. Scharfe Kritik der Gewerkschaften begleitet denBundesparteitag der AfD am Samstag und Sonntag in Augsburg: DerDeutsche Gewerkschaftsbund (DGB) stößt sich vor allem an der imThüringer Landesverband diskutierten "Staatsbürgerrente".DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach sagte der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Samstag): "Es ist engstirniger Nationalismus, dieLebensleistung von Menschen nicht an ihrer jahrzehntelangen hartenArbeit und Beitragszahlung zu messen, sondern daran, ob sie einendeutschen Pass haben. Auch bei der Rente darf der Pass nichtspalten."Bei der AfD gibt es nach den Worten von Buntenbach verschiedeneVorstöße zur Rente, "deren Positionen sich teilweise diametralwidersprechen". Sie erwartet deshalb weitere Auseinandersetzungen:"Ring frei für den nächsten Machtkampf! Bis der entschieden wird,kann sich jeder an seine Lieblingszielgruppe ranschmeißen, ohne dasses irgendwelche praktischen Konsequenzen hätte."Der Vorschlag zur Staatsbürgerrente" ist auch in der AfD heftigumstritten. Uwe Witt, arbeits- und sozialpolitischer Sprecher derAfD-Fraktion im Bundestag, sagte der NOZ: "Ich kann mit dem Begriffnichts anfangen. Die deutsche Rente ist abhängig von den geleistetenEinzahlungen und Beitragsjahren, nicht von einer Staatsbürgerschaft."Witt sprach sich zugleich dafür aus, dass der Parteitag dieverschiedenen Rentenanträge zur weiteren Beratung an dieFachausschüsse der Partei überweist. Er betonte: "Der Parteitag inAugsburg ist kein programmatischer Parteitag."Björn Höcke, Fraktionschef der AfD im Thüringer Landtag, schwebtein Rentenaufschlag vor, der nur Deutschen zu Gute kommen soll.Deutsche Staatsbürger mit niedrigen Renten und mindestens 35Beitragsjahren sollen demnach einen Aufschlag erhalten. Derzeit gibtes in Deutschland rund 37,6 Millionen aktiv Rentenversicherte, davon5,5 Millionen ausländische.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell