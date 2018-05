NOZ: NOZ: Papenburger Meyer Werft wappnet sich gegen Konkurrenz aus China

Osnabrück (ots) - Papenburger Meyer Werft wappnet sich gegenKonkurrenz aus ChinaSchiffbauer wollen 40-Prozent-Marktanteil am weltweitenKreuzfahrtschiffbau verteidigen - Internationaler Wettbewerb"ungleich und unfair"Osnabrück. Die Papenburger Meyer Werft rechnet mit neuer, starkerKonkurrenz aus China. "Die Chinesen haben sich auf die Fahnegeschrieben, bis 2025 in zehn Branchen weltweit führend sein zuwollen. Eine davon ist der Kreuzfahrtschiffbau", erklärte dieGeschäftsführung um Seniorchef Bernard Meyer in einem Interview mitder "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag).Demnach sind bereits auch kleinere Kreuzfahrtschiffe vonetablierten Reedereien nicht in Europa, sondern in China bestelltworden. Überdies hält Bernard Meyer den Wettbewerb auf dem weltweitenKreuzfahrtmarkt angesichts des steigenden Einflusses staatlicherSchiffbauunternehmen in Italien (Fincantieri) und Frankreich (STXFrance) für "ungleich und auch unfair".Gleichwohl sieht sich die Meyer Werft, die ihren Marktanteil amweltweiten Kreuzfahrtschiffbau zusammen mit ihrem Standort Turku(Finnland) aktuell auf etwa 40 Prozent, für den Konkurrenzkampfgerüstet. "Wir können am Markt bestehen und haben dafür eine superAusgangslage", sagte Tim Meyer, der die Werft gemeinsam mit seinemBruder Jan, seinem Vater Bernard sowie Thomas Weigend führt.Die Auftragsbücher in Papenburg sind bis zum Jahr 2023, die inTurku gar bis 2024 gefüllt. "Diese Aufträge sind unsere Chancen, diewir nutzen müssen", so Tim Meyer. In Papenburg entsteht mit der"AIDAnova" derzeit das erste Kreuzfahrtschiff, das vollständig mitdem als umweltfreundlich geltenden Flüssigerdgas LNG fahren kann.Klare Bekenntnisse gibt Meyer zu seinen Standorten Papenburg undRostock. Im Emsland hat das Familienunternehmen elf Hektar Land ineinem Hafenerweiterungsgebiet gekauft, um seine Logistik neuaufzustellen. In der Rostocker Neptun Werft werden in Serie dieMaschinenraumsektionen für die Kreuzfahrtschiffe in Papenburg undTurku gebaut. "Das bedeutet eine Stärkung und auch ein klaresBekenntnis zum Standort Rostock", so Tim Meyer. Darüber hinaus willdie Meyer Werft bei der Entwicklung neuer Technologien Vorreitersein. Dabei arbeitet sie weiterhin langfristig mit einer Reihestrategischer Zulieferer zusammen. "Wir wollen Know-how an unsbinden, das andere nicht haben", formuliert Bernard Meyer eines derZiele des in sechster beziehungsweise siebter Generation geführtenFamilienunternehmens.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell