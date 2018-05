NOZ: NOZ: Oligarch Onischtschenko will der nächste Präsident der Ukraine werden

Osnabrück (ots) - Oligarch Onischtschenko: Ich will der nächstePräsident der Ukraine werdenGeschäftsmann strebt Kompromiss mit Putin an: Krim bleibtrussisch, der Donbass ukrainischOsnabrück. Der im Exil lebende ukrainische Oligarch OleksandrOnischtschenko (49) will bei den ukrainischen Präsidentschaftswahlen2019 antreten. "Die Wahlen sind am 31. März, genau an meinem 50.Geburtstag. Dann will ich zum Präsidenten gewählt werden", sagte derGeschäftsmann, gegen den in seinem Heimatland ein Haftbefehl wegenWirtschaftskriminalität vorliegt, in einem Interview mit der NeuenOsnabrücker Zeitung (Donnerstag). "Die Ukraine verdient eine bessereRegierung. Meine Absicht ist, nur eine Amtszeit zu regieren und dieDinge in Ordnung zu bringen." Neben dem Kampf gegen Korruption willsich Onischtschenko, der zurzeit nahe Barcelona lebt, vor allem fürwirtschaftliche Sicherheit einsetzen: "Ich würde an die Oligarchen inder Ukraine folgendes Angebot machen: Wenn sie früher bereit waren,50 Prozent direkt in die private Kasse von Viktor Janukowitsch zuzahlen, sollen sie nun 50 Prozent ihrer Gewinne für den Staat und dieMenschen, für Infrastruktur und soziale Projekte zahlen. Den Restkönnen sie investieren, wie sie wollen. Geheimdienst, Zoll- undFinanzbehörden würde ich an die Kette legen, sodass sie legalarbeiten." Für die Zukunft von Donbass und Krim hat Onischtschenkoklare Ziele: "Meine Vision ist eine Föderation so wie in Deutschland.Der Donbass bekommt eine autonome Landesregierung, die vielesentscheiden kann. Trotzdem gehört die Region weiterhin zum StaatUkraine." In der Krim-Frage könne er sich einen Kompromiss mitRussland vorstellen: "Die Krim bleibt russisch, der Donbass kommtzurück zur Ukraine. Wie kann man die Krim zurückholen, wenn dieMenschen dort es nicht wollen? Auf der Krim leben nun malmehrheitlich russische Leute." Am jetzigen Präsidenten PetroPoroschenko übt Onischtschenko scharfe Kritik: "Poroschenko hat allebetrogen und versucht, sich noch mehr zu bereichern als seineVorgänger. Es ist ihm gelungen, alle großen Geschäfte im Land zukontrollieren. 150 Banken hat er bankrott gehen lassen und sich derenGeld angeeignet." Zudem betreibe Poroschenko ein raffiniertes Spiel,indem er einen Oligarchen gegen den anderen ausspiele. "Er hat vieleReformen versprochen, aber nicht eingelöst." Onischtschenkokritisiert auch die EU und die USA: "Poroschenko bekommt viel zu vielGeld vom Westen. Die Ukraine hat mittlerweile Schulden in Höhe von100 Milliarden Dollar. Ich glaube, der Westen benutzt Poroschenko nurfür den Krieg mit Russland in der Ostukraine. Sonst säße er bestimmtschon im Gefängnis. Nur weil er bereit ist, das Spiel mitzumachen undsich gegen Russlands Präsident Wladimir Putin zu stellen, lässtAmerika ihn nicht fallen." Poroschenko sei eine Marionette.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell