NOZ: NOZ: OSZE warnt vor Maas-Besuch vor wachsenden Spannungen in der Ostukraine

Osnabrück (ots) - OSZE warnt vor Maas-Besuch vor wachsendenSpannungen in der OstukraineBeobachtermission meldet 6000 Waffenstillstandsverletzungen ineiner WocheOsnabrück. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit inEuropa (OSZE) warnt vor zunehmenden Spannungen zwischen denKonfliktparteien in der Ostukraine. "In der vergangenen Woche habenwir rund 6000 Verstöße gegen die verabredete Feuerpause gezählt",sagte der Vizechef der OSZE-Beobachtermission, Alexander Hug, der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag). Demnach hat dieBeobachtermission in jüngster Zeit an verschiedenen Stellen entlangder Frontlinie ein Vorrücken der Konfliktpartner und die Präsenzschwerer Waffen beobachtet, die gegen die vereinbarten Rückzugslinienverstoßen. "Diese Nähe von Positionen auf dem Boden führt zuProvokationen, Missverständnissen und der Verwendung von Kleinwaffen,die sich schnell bis zum Einsatz schwerer Waffen verstärken", sagteMissionsvize Hug weiter.Die Brennpunkte lagen nach Auskunft der OSZE östlich und nördlichvon Horlivka, um Svitlodarsk herum, östlich und nordöstlich der StadtMariupol und im Dreiecksgebiet von Avdiivka-Yasynuvata-Donezk."Solange es keinen Waffenstillstand gibt, der Abzug schwerer Waffenund ein Rückzug ausbleiben und es auch nicht zur Räumung von Minenkommt, solange bleibt das Risiko einer Eskalation bestehen",bekräftigte Hug: "Die Lage im Osten der Ukraine ist volatil undunvorhersehbar."An diesem Freitag wird Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) derFrontlinie zwischen ukrainischen Regierungstruppen und prorussischenSeparatisten in der Ostukraine einen Besuch abstatten. Bereits andiesem Donnerstag ist Maas zu politischen Gesprächen in derukrainischen Hauptstadt Kiew.