NOZ: NOZ: Niedersächsische Agrarministerin: Derzeit keine Chance für Glyphosat-Verbot

Osnabrück (ots) - Niedersächsische Agrarministerin: Derzeit keineChance für Glyphosat-Verbot"Das hätte vor Gericht keinen Bestand" - Otte-Kinast sieht auchFehler bei BauernOsnabrück. Ein Totalverbot des Unkrautvernichters Glyphosat istnach Ansicht von Niedersachsens Landwirtschaftsministerin BarbaraOtte-Kinast derzeit nicht umsetzbar. Die CDU-Politikerin sagte imGespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag): "Wir habenzum jetzigen Zeitpunkt nichts in der Hand, das für ein Verbotspricht. Das hätte vor Gericht keinen Bestand." Es fehlten im Momentwissenschaftliche Studien, die eine Gefährdung von Menschen durch dasMittel bei sachgemäßer Anwendung belegten.Otte-Kinast reagierte damit auf die Pläne der Bundesregierung imKoalitionsvertrag, den Glyphosat-Einsatz beenden zu wollen.Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) hatte zudem angekündigt,die Privatanwendung des Unkrautgiftes weitgehend untersagen zuwollen. Auch der Einsatz in der Landwirtschaft solle künftigeingeschränkt werden.Otte-Kinast räumte ein, es habe in der Vergangenheit durchausFehlentwicklungen beim Einsatz des umstrittenen Mittels in derLandwirtschaft gegeben. "Wir müssen die Probleme offen und ehrlichangehen", sagte sie. Ein reduzierter Einsatz sei möglich, es gehedabei auch um gesellschaftliche Akzeptanz. Otte-Kinast appelliertezudem an Landwirte, sich in den kommenden fünf Jahren Gedanken überalternative Methoden zur Unkrautbekämpfung zu machen. Solange giltdie derzeitige Zulassung des Unkrautvernichters.