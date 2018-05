NOZ: NOZ: Niedersachsens Minister setzen bei Dienstwagen auf Audis Diesel-Oberklasse

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Osnabrück (ots) - Niedersachsens Minister setzen bei Dienstwagenauf Audis Diesel-OberklasseA8-Diesel für fast alle Minister - Grüne kritisierenSchadstoffbelastungOsnabrück. Niedersachsens rot-schwarzes Kabinett setzt bei derModernisierung der Dienstwagenflotte auf Oberklasse-Diesel von Audi.Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Montag) unter Berufungauf die Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen. Demnachverfügen neun der zehn Minister über mindestens einen A8-Turbodieseloder planen die Anschaffung.Lediglich das Ressort von Umweltminister Olaf Lies (SPD) erklärte,dass über eine Neuanschaffung noch nicht entschieden ist. Lies nutztderzeit einen Audi A3 Hybrid aus der Zeit von Amtsvorgänger StefanWenzel (Grüne). Für Wirtschaftsminister Bernd Althusmann undAgrarministerin Barbara Otte-Kinast (beide CDU) wurden neue A8beschafft. Die Vorgänger waren mit VW-Modellen unterwegs. BeiWissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) und Europaministerin BirgitHoné (SPD) wurden die bisher genutzten Audi A6 durch denhöherklassigen A8 ersetzt, das Justizministerium von Barbara Havliza(CDU) plant diesen Wechsel noch. Ministerpräsident Stephan Weil sowiedie Ressorts Inneres, Finanzen, Soziales und Kultus hatten bereits inder vergangenen Legislaturperiode auf das Audi-Spitzenmodell gesetzt.Dabei soll es bleiben.Der haushaltspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, StefanWenzel, kritisierte die Fahrzeugwahl scharf. Der A8 verfehle nichtnur die neue Abgasnorm Euro 6d, sondern habe im Realtest derDeutschen Umwelthilfe "bis zu zehnmal mehr Stickoxide als in derZulassung angegeben" ausgestoßen, sagte Wenzel der "NOZ". SPD und CDUhätten im Koalitionsvertrag festgehalten, Niedersachsen in SachenElektromobilität zum Spitzenreiter der Bundesländer machen zu wollen.Doch die Regierungsvertreter hätten weder den Willen noch den Plan,auf umweltfreundlichere Autos umzusteigen. Bei E-Autos und Ladesäulenherrsche Fehlanzeige. "Dieses Kabinett ist ein schlechtes Vorbild fürdie Autofahrer und Impulse für innovative Entwicklungen beimWeltkonzern VW kann man von den Herren Weil und Althusmann so auchnicht erwarten", sagte Wenzel.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell