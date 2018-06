NOZ: NOZ: Niedersachsens Innenminister kritisiert Facebook-Beitrag von Polizeigewerkschaftschef Rainer Wendt

Osnabrück (ots) - Niedersachsens Innenminister kritisiertFacebook-Beitrag von Polizeigewerkschaftschef Rainer WendtMinister Pistorius: Aussagen sind für einenGewerkschaftsvorsitzenden völlig verfehltOsnabrück. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatden Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft DPolG Rainer Wendt fürseinen Facebook-Beitrag zum Mordfall Susanna gerügt. DerSPD-Politiker sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag):"Die Aussagen von Herrn Wendt sind für einenGewerkschaftsvorsitzenden und nicht zuletzt für einen Polizeibeamten,der dem Rechtsstaat per Amtseid verpflichtet ist, völlig verfehlt."Wendt hatte mit einem Beitrag auf seiner Facebook-Seite fürEmpörung gesorgt. In dem Text zum Mord an der 14-jährigen MainzerinSusanna F. äußerte sich der Gewerkschaftsvorsitzende verächtlich überden Rechtsstaat sowie über Gerichtsverfahren und schrieb über dieTäter, sie sollten "in der Hölle schmoren". Die Kritik nannte RainerWendt im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" "weitüberzogen". Er sagte: "Ich möchte, dass der Täter eine harte Strafebekommt und diese auch so empfindet. Dafür habe ich die Metapher 'inder Hölle schmoren' genutzt, die jeder kennt." Zudem habe er aufseinen Facebook-Beitrag, der nach wie vor auf der Seite stehe, "großepositive Resonanz bekommen".Minister Pistorius verwies darauf, dass Wendt an der Spitze derPolizeigewerkschaft DPolG stehe, die als Gewerkschaft die Interessenvon fast hunderttausend rechtschaffenen Polizistinnen und Polizistenvertrete. Pistorius sagte: "In dieser Position darf er sich nachmeinem Verständnis solche Aussagen nicht leisten." Er fügte hinzu:"Erst recht nicht in Zeiten einer durch die Wut des rechten undrechtspopulistischen Spektrums aufgeladenen Sprache." Pistoriusforderte alle Vertreter des demokratischen Spektrums dazu auf, auchemotionale Themen wie etwa diesen Fall mit angemessenen Worten zubewerten, so furchtbar die Vorwürfe auch seien.In dem bereits am 7. Juni geposteten Facebook-Beitrag schriebWendt über den Mordfall. Insbesondere der Schluss seines Beitrags, indem er sich mit den Tätern befasst, rief Kritik hervor. Dieserlautete: "Und meine Gedanken sind auch bei den Tätern. Will ich siewirklich vor einem unserer Gerichte stehen sehen? Mit höhnischemGrinsen für das Opfer und Verachtung für unser Land im Gesicht? Willich wirklich erleben, wie Gutachter und Anwälte relativieren,verharmlosen und zu erklären versuchen, was nicht erklärbar ist? Inder Hölle sollen sie schmoren. Das will ich."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell