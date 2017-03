NOZ: NOZ: Niedersachsens Grüne drängen auf VW-Aufsichtsratsposten

Osnabrück (ots) - Fraktionschefin Piel: Wollen Verantwortung beiAutobauer übernehmen und Impulse setzenOsnabrück.- Niedersachsens Grüne drängen auf einenAufsichtsratsposten bei VW. "Sollte die erfolgreiche rot-grüneKoalition 2018 bestätigt werden, halte ich es für sehr sinnvoll, imAufsichtsrat dieses großen Unternehmens grüne Mitsprache zuorganisieren", sagte Fraktionschefin Anja Piel im Interview mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag). Bisher werden die beidenAufsichtsräte des Landes mit Ministerpräsident Stephan Weil undWirtschaftsminister Olaf Lies von der SPD gestellt. In Niedersachsenregiert derzeit eine rot-grüne Koalition, im Januar 2018 wird im Landgewählt.Sie könne sich gut vorstellen, "dass die SPD Freude an einergeteilten Verantwortung hätte", sagte Piel. Zudem könne ihre Partei"direkt Impulse ins Unternehmen hineingeben". Es gebe Argumente fürdie Grünen, jenseits des Umstiegs auf Elektromobilität Verantwortungzu übernehmen: "Es ist ja nicht mit einem Wechsel der Antriebstechnikgetan. Wir brauchen einen Wandel in der Unternehmenskultur, um VWgemeinsam nach vorne zu bringen", sagte Piel. Auch für dieZukunftsfähigkeit des Konzerns sei "Rückenwind" ihrer Partei gut. "VWwäre besser beraten gewesen, mehr Energie in die Entwicklungalternativer Antriebe zu leiten, statt sich ab 2005 den Diesel schönzu manipulieren. Wir haben das gefordert, und der Konzern wäre besserdamit gefahren", erklärte sie.Piel bekräftigte das Ziel der Grünen, ab 2030 keine Pkw mitVerbrennungsmotoren mehr zuzulassen. Ein entsprechenderBundesratsbeschluss sei "eine absolut richtige Weichenstellung",betonte Piel. "Ich glaube, dass ein solches Ziel eine starke Dynamikin der Forschung auslöst. Das gilt nicht nur für Niedersachsen,sondern für die Autobranche in ganz Deutschland", sagte sie.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell