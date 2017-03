NOZ: NOZ: Niedersachsen: Jede zweite Abschiebung 2016 gescheitert

Osnabrück (ots) - Niedersachsen: Jede zweite Abschiebung 2016gescheitertStornokosten für Flüge in Höhe von 86.000 Euro - CDU regtSammelabschiebungen der Kommunen anOsnabrück. In Niedersachsen ist jede zweite geplante Abschiebungim vergangenen Jahr gescheitert. Das geht aus der Antwort desInnenministeriums auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion hervor,berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Samstag). Demnach haben dieAusländerbehörden der Kommunen 4349 Abschiebeersuchen an dasLandeskriminalamt gerichtet. In 2390 Fällen sei die Abschiebung dannaber nicht vollzogen worden. Das Ministerium beziffert dieStornokosten für Flugabschiebungen mit insgesamt rund 86.000 Euro.Die Gründe für das Scheitern der Abschiebungen seien vielfältig,heißt es in der Antwort: Gesundheitliche Gründe hätten dagegengesprochen, Personen seien nicht angetroffen worden oder zuvorfreiwillig selbst ausgereist, Passersatzpapiere hätten nichtrechtzeitig vorgelegen oder gerichtliche Entscheidungen dieAbschiebung verhindert.Im Vergleich zum Jahr 2015 sind die Werte für 2016 eineVerbesserung: Nach früheren Mitteilungen der Landesregierungscheiterten damals 2572 von 3705 Abschiebungen und damit fast 70Prozent. Die Stornokosten lagen bei rund 160.000 Euro, schreibt die"NOZ".Angelika Jahns, innenpolitische Sprecherin derCDU-Landtagsfraktion, bezeichnete die Zahl der gescheitertenAbschiebungen im Gespräch mit dem Blatt als nach wie vor zu hoch. Sieregte an, dass sich mehrere Kommunen für Sammelabschiebungenzusammenschließen. Dadurch könnten die Kosten gesenkt werden.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell