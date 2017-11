NOZ: NOZ: Neuer Intendant Chris Dercon verspricht: Die Volksbühne bleibt ein Theater

Osnabrück (ots) - Neuer Intendant Chris Dercon verspricht: DieVolksbühne bleibt ein TheaterBerliner Bühne soll zu einem Ort für neue Allianzen der KünstewerdenBerlin. Die heftige, ja bisweilen hasserfüllte Kritik, mit derChris Dercons Berufung als Intendant an die Berliner Volksbühnequittiert wurde, hat bei dem belgischen Kurator Spuren hinterlassen."Man muss Hass und Kritik unterscheiden. Mit Kritik kann ich sehr gutumgehen, mit Konflikten auch. Hass aber ist Ausdruck einerGesellschaft, die anders, nämlich aggressiv miteinander kommuniziert.Das gibt es leider überall", sagte Chris Dercon der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Donnerstag). Die Kunst habe ihre Unschuldverloren. Sie sei "nicht mehr das Erhabene", sondern gehöre zum Lebenwie andere Medien auch. Obwohl er das Eröffnungswochenende unteranderem mit Performances mit Tino Sehgal starte, wolle er aus demTheater kein Museum machen. "Die Volksbühne bleibt ein Theater",versprach Dercon. Er wolle die Volksbühne zu einem Ort neuerErfahrungen machen. "Es geht darum, verschiedene künstlerischeDisziplinen zusammenzubringen, ohne dabei ihre Eigenheiten aus denAugen zu verlieren", umriss Dercon sein Programm. Künstler seiengerade dabei, neue Allianzen zu schließen. Es gehe jetzt darum, "neueZwischenkünste anzudeuten". "Wir möchten die Neugier auf das Fremde,auf das Experiment, auf neue Verbindungen und künstlerischeBegegnungen auch jenseits des klassischen Literatur- undSprechtheaters wecken", fasste Dercon sein künstlerisches Programmzusammen. Er sehe sich als "Moderator von Veränderungen". Derbelgische Kurator Chris Dercon war 2015 zum Nachfolger deslangjährigen Intendanten der Volksbühne Frank Castorf bestimmtworden. Die Entscheidung für einen Kurator an der Spitze eineswichtigen Theaters hatte heftige Kontroversen in der Kulturweltausgelöst.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell