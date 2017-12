NOZ: NOZ: Neue Bundesregierung soll staatliches Tierwohllabel auf den Weg bringen

Osnabrück (ots) - Neue Bundesregierung soll staatlichesTierwohllabel auf den Weg bringenGrüne fordern verpflichtende Haltungskennzeichnung -Tierschutzbund für Komplett-NeustartOsnabrück. Das geplante staatliche Tierwohllabel soll erst von derkommenden Bundesregierung auf den Weg gebracht werden. Das teilte dasBundeslandwirtschaftsministerium auf Anfrage der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Mittwoch) mit. Grünen-Agrarexperte Friedrich Ostendorffforderte die geschäftsführende Regierung auf, Kompromisse aus denJamaika-Sondierungen in Sachen Tierschutz bei der Ausgestaltung desLabels zu berücksichtigen.Die Unterhändler von Union, FDP und Grünen hatten sich auf eineverpflichtende Haltungskennzeichnung auf Fleischverpackungenverständigt. Das zunächst freiwillige Tierwohllabel sollteentsprechend binnen einer Legislatur zu einem Pflichtsiegelweiterentwickelt werden. Die geschäftsführende Bundesregierung hältindes offenbar am ursprünglichen Plan eines freiwilligen Labels fest.Eine Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministeriums teilte mit: "AmPlanungsstand hat sich nichts geändert."Grünen-Bundestagsabgeordneter Ostendorff kritisierte: "Wirbrauchen kein freiwilliges Label, sondern eine verpflichtendeHaltungskennzeichnung als Standard." Tierschutzbund-Präsident ThomasSchröder sagte, dass Ministerium sei mit seinem Label gescheitert."Wir können nur dringend dazu raten, den gesamten Prozess neu zudurchdenken", so Schröder.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell