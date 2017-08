Osnabrück (ots) - Merkel: Diese Wahl ist völlig offenKanzlerin will um Abwanderer zur AfD kämpfenOsnabrück. Vier Wochen vor der Bundestagswahl am 24. Septemberhält Bundeskanzlerin Angela Merkel den Ausgang der Abstimmung fürabsolut offen. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Samstag) sagte die Spitzenkandidatin der Union, "man kann gerade indiesen Tagen Umfragen lesen, wonach sich 46 Prozent der Menschen nochnicht entschieden hätten". Die CDU-Vorsitzende verwies zum Auftaktder heißen Wahlkampfphase zudem auf die jüngsten Landtagswahlen.Diese seien allesamt ausgesprochen knapp ausgegangen. "Viele Menschenglauben nicht, dass ihre Stimme zählt, aber es ist so", sagte Merkel.Sie werde daher bis zum letzten Tag um jede einzelne Stimme für dieCDU kämpfen.Den Vorwurf, den konservativen Flügel der Union beiRichtungsentscheidungen der Vergangenheit vernachlässigt und der AfDzu viel Raum gegeben zu haben, wies Merkel zurück. Deutschland habeim Jahr 2015 Hunderttausenden von Menschen in einer großenhumanitären Notlage geholfen. "Ich bin damals wie heute davonüberzeugt, dass das richtig war und dass unser Land sich von einersehr guten Seite gezeigt hat", sagte Merkel. Darüber hinaus verwiessie auf jüngste Beschlüsse von Partei und Regierung zur InnerenSicherheit.Die CDU-Chefin kündigte an, Abwanderer zur AfD nicht aufgeben zuwollen. "Wir sprechen im Wahlkampf mit allen Menschen, die zuhören,denn es ist mir wichtig, ihre Sorgen zu verstehen und unsereLösungsangebote zu machen", sagte die Kanzlerin mit Blick auf dasKlientel der Partei. Bei Wahlkampfauftritten in jüngster Zeit warMerkel vor allem in Ostdeutschland regelmäßig von AfD-Anhängernmassiv beschimpft worden, zuletzt in Vacha/Thüringen.Merkel offen für Guttenberg-ComebackKanzlerin schließt bundespolitische Zukunft von CSU-Politikernicht aus - Hälfte eines neuen Kabinetts soll weiblich seinOsnabrück. Angela Merkel schließt ein politisches Comeback vonKarl-Theodor zu Guttenberg in einem neuen Bundeskabinett nicht aus.In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag)sagte die Kanzlerin auf die Frage, ob der CSU-Politiker für sie nachder Wahl als Bundesminister denkbar sei, "ich freue mich, dassKarl-Theodor zu Guttenberg im Bundestagswahlkampf einigeVeranstaltungen macht". Sie träfe sich mit ihm immer mal wieder,beide stünden in einem "guten Kontakt". Allerdings wisse sie nicht,"was er sich selbst für seine Zukunft vorstellt", sagte diegemeinsame Spitzenkandidatin von CDU und CSU.Merkel bekräftigte, dass es ihr Ziel sei, die Hälfte der Posten ineinem neuen Kabinett mit Frauen zu besetzen. "Ich müsste natürlichabwarten, welche Vorschläge mir die möglichen Koalitionspartnermachen, aber es könnte gelingen."Eine bundespolitische Rolle des neuen schleswig-holsteinischenMinisterpräsidenten Daniel Günther sieht Merkel dagegen vorerstweniger. "Ich freue mich unglaublich, dass Schleswig-Holstein mitDaniel Günther jetzt einen jungen und ideenreichenMinisterpräsidenten hat", sagte die Parteivorsitzende. Günthers Worthabe in Berlin Gewicht, aber in Schleswig-Holstein stehe er vorwichtigen Aufgaben.Guttenberg war 2011 als Verteidigungsminister zurückgetreten,nachdem Teile seiner Doktorarbeit als Plagiat entlarvt worden waren.Seither lebt er mit seiner Familie in den USA. Der CDU-PolitikerGünther hatte nach seinem jüngsten Wahlerfolg in Kiel Anspruch daraufangemeldet, in seiner Partei auch bundesweit eine Rolle zu spielen.Kanzlerin will Kiffen nicht freigebenOsnabrück. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat einer Legalisierungvon Cannabis in der kommenden Legislaturperiode eine Absage erteilt."Ich halte davon nichts", sagte sie in einem Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Samstag). "Wir erlauben eine sehr begrenzteAnwendung im medizinischen Bereich, darüber hinaus beabsichtige ichkeine Änderungen", erklärte die CDU-Vorsitzende und Spitzenkandidatinder Union. Auch SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz hatte zuletzterklärt, er sei skeptisch, ob eine Legalisierung der richtige Wegsei. Andere Parteien fordern, das Rauschmittel nicht länger zuverbieten.Merkel: Höhere Rundfunkgebühr kein ThemaOsnabrück. Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel hält die Diskussionüber höhere Beiträge für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk fürverfehlt. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Samstag) sagte die Kanzlerin, "ich persönlich sehe im Augenblickkeinerlei dringliche Notwendigkeit, über eine Erhöhung zu sprechen".Gleichwohl betonte sie, dass die Frage der Finanzierung desöffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht in der Entscheidungskompetenzder Bundesregierung liege, sondern "eine schöne Sache für dieLandtage" sei. Die Anstalten selbst melden regelmäßig einen höherenFinanzbedarf an, unter anderem wegen der Expansion in digitalenMedien. Die FDP fordert als ein möglicher Koalitionspartner der Unionnach der Bundestagswahl, den öffentlich-rechtlichen Rundfunkdrastisch zu verschlanken und den Beitrag der Bürger zu halbieren.