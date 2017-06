NOZ: NOZ: Ministerpräsident Weil erteilt Rot-Rot-Grün klare Absage

Osnabrück (ots) - Ministerpräsident Weil erteilt Rot-Rot-Grünklare AbsageScharfe Kritik an Union - Renten- und Steuerkonzept angemahntOsnabrück. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hateiner rot-rot-grünen Machtoption, wie sie auf dem Bundesparteitag derLinken in Hannover diskutiert wird, eine klare Absage erteilt. Weilsagte in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Samstag): "Ich halte das nicht für eine realistische Option und auchnicht für erstrebenswert. Die Kluft zwischen SPD und Linken isttief."Weil kritisierte zudem, die SPD sei immer wieder Zielscheibe derLinken. "Man hat so gar keine Freude aneinander." Abgesehen davon,müssten die Linken sich gründlich verändern, so der SPD-Politikerweiter. Er kritisierte, die Linken seien in den vergangenen Jahrenprogrammatisch nirgendwo wirklich weitergekommen. Auch die SPD seifür soziale Gerechtigkeit. "Aber wir sind nicht für einen hartenVerteilungskampf, wie die Linken ihn fordern. Der ist mit der SPDnicht zu machen."Scharfe kritisierte Weil die Ankündigung der Union, im Wahlkampfkein eigenes Rentenkonzept vorzulegen. "So geht das nicht", sagte derSPD-Politiker. Die Wähler hätten einen Anspruch darauf, zu denwichtigen Fragen konkrete Antworten der Parteien zu erhalten. Solltedie Union auch noch ein Steuerkonzept verweigern, wäre dies nach denWorten von Weil eine "echte Unverschämtheit gegenüber derWahlbevölkerung". Er betonte: "Wahlen sind mehr als einSchönheitswettbewerb, sie haben das Ziel, in einer Demokratie übereine Richtung zu entscheiden. Das setzt voraus, dass die Wähler sicheine Meinung bilden können. Es wäre nicht akzeptabel, wenn es keineklaren inhaltlichen Positionierungen gäbe."Ministerpräsident Weil: Wölfe in Niedersachsen auf "vernünftigesMaß" begrenzenIntensive Gespräche mit der Bundesregierung angekündigtOsnabrück. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sprichtsich für eine Regulierung der Wolfspopulation in TeilenNiedersachsens aus. Er wolle mit der Bundesregierung "intensiv"darüber sprechen, wie der Bestand der streng geschützten Tiere inSchwerpunktregionen "auf ein vernünftiges Maß" begrenzt werdenkönnte, sagte Weil im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Samstag). "Ich nehme die Ängste und Sorgen der Menschenausgesprochen ernst, vor allem in den Schwerpunktregionen, wo esimmer häufiger Kontakt zwischen Menschen und Wölfen gibt", sagteWeil. Es werde darüber hinaus darum gehen, "verhaltensauffälligeWölfe konsequenter aus dem Bestand zu nehmen". 2016 wurde erstmalsein verhaltensauffälliges Tier in Niedersachsen von Amts wegengetötet.Der lange Zeit in Niedersachsen ausgerottete Wolf hat sich zuletztdeutlich vermehrt: Das Wolfsmonitoring geht von einem Bestand vonmehr als 100 Tieren aus. Neun Rudel mit Welpen sind derzeitnachgewiesen. Tierhalter und Opposition fordern nach zahlreichenNutztierrissen und Sichtungen in der Nähe menschlicher Siedlungeneine stärkere Regulierung der Tiere. Am Freitagabend entzündetenWeidetierhalter Mahnfeuer in Niedersachsen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell