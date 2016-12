NOZ: NOZ: Ministerpräsident Weil erteilt Diesel-Fahrverboten klare Absage

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Osnabrück (ots) - NOZ: Weil erteilt Diesel-Fahrverboten klareAbsageNiedersachsens Ministerpräsident zweifelt an kommunalen LösungenOsnabrück. Im Streit um die Schadstoffbelastung in Städten hatNiedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kommunalenFahrverboten eine klare Absage erteilt: "Ein kategorisches Verbotbestimmter Zonen für Millionen von Diesel-Fahrzeugen käme für michnicht in Betracht", sagte Weil der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Donnerstag). "Es muss vielmehr um realistische Grenzwerte undZeiträume gehen, die insbesondere auch für die Autofahrer akzeptabelsind", sagte der Ministerpräsident.Weil reagiert auf damit einen Verordnungsentwurf vonBundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) für Kommunen: Darinsind neben Verbotszonen für bestimmte Benzin- und Dieselfahrzeugeauch Komplettsperrungen für alle Diesel oder die zeitweiseFahrverbote für bestimmte Kennzeichen-Endungen vorgesehen.Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) hatte dieVorschläge zuvor begrüßt: "Alles was die Luft sauberer und die Städtelebenswerter macht, muss erlaubt sein: Von Temporeduzierung überzeitweilige Sperrungen, mehr Elektrobusse und Fahrradverkehr bis zurBlauen Plakette", hatte Wenzel gesagt. Die Zeit dränge.Das sieht Weil offenbar anders: "Die Landesregierung wirdVorschläge der Bundes prüfen, sobald es ein innerhalb derBundesregierung ein abgestimmtes Konzept gibt. Das ist derzeiterkennbar noch nicht der Fall", sagte er der "Neuen OsnabrückerZeitung". Generell hält der SPD-Politiker eine von Stadt zu Stadtunterschiedliche Lösung kritisch: "Die Verantwortung auf diekommunale Ebene abzuwälzen, ist problematisch. In diesem Fall drohtein Flickenteppich unterschiedlichster Regelungen in Deutschland",warnte Weil.