NOZ: NOZ: Ministerpäsidenten Weil, Günther und Schwesig zu Einsatzkosten der Polizei bei Profispielen

Osnabrück (ots) - Nord-Regierungschefs lehnen BremerFußball-Vorstoß abWeil, Günther und Schwesig sehen Staat in der Frage der Sicherheitin der Pflicht - Wenig Chancen für Konzept von Mäurer und LewentzOsnabrück. Vor der Innenministerkonferenz der Länder haben dienorddeutschen Ministerpräsidenten dem Vorstoß von Bremen undRheinland-Pfalz, die Deutsche Fußball Liga (DFL) für dieEinsatzkosten der Polizei bei Risiko-Fußballspielen heranzuziehen,eine geschlossene Absage erteilt. In einem gemeinsamen Interview mitder "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) sagte NiedersachsensRegierungschef Stephan Weil (SPD), "es gibt niemand anderen als denStaat, der zuständig, verantwortlich und mit den entsprechendenMitteln ausgestattet sein sollte, um für Sicherheit im öffentlichenRaum zu sorgen. Und dieser Staat finanziert sich über Steuern." DerJurist warnte: "Wenn wir weiter schauen würden, müsste sonst aucheine Vielzahl von weiteren Veranstaltungen mit Polizeikosten belegtwerden, von politischen Parteiveranstaltungen bis zum Stadtteilfest."Ähnlich äußerte sich Schleswig-Holsteins Regierungschef DanielGünther. "Für mich ist Innere Sicherheit eine Kernaufgabe desStaates, die nicht privatisiert werden sollte, auch nicht durch dasVerrechnen von Kosten." Die Vereine trügen erheblich mit eigenenMitteln dazu bei, die Sicherheit zu verbessern. "Der Rest ist einestaatliche Aufgabe und sollte auch so bleiben", sagte der Vorsitzendeder Nord-CDU.Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesigpflichtete ihren Kollegen bei. Vereine trügen ebenfalls Verantwortungfür die Sicherheit und müssen sich klar von Gewalt distanzieren sowiedas Sicherheitskonzept gemeinsam mit der Polizei tragen. Aber esgelte: "Der Staat hat für Sicherheit zu sorgen, auch beiFußballspielen", sagte die Sozialdemokratin.Bremen wirbt seit längerem dafür, dass über ein normales Maßhinausgehende Polizeieinsätze bei Profispielen der Liga in Rechnunggestellt werden sollten, und geht im eigenen Stadtstaat auch so vor.Das Bremer Oberverwaltungsgericht hatte dies im Februar im Grundsatzfür rechtens erklärt. Rheinland-Pfalz will dem Vorbild des SenatorsUlrich Mäurer (SPD) folgen. Beide Länder hatten im April eineFondslösung vorgeschlagen und wollen das Konzept auf der Konferenzder Innenminister von Bund und Ländern ab diesem Mittwoch inQuedlinburg einbringen. Hintergrund ihrer Pläne sind "vermehrteGewaltexzesse" bei einer zugleich "stark wachsenden Wirtschaftskraftvon Profivereinen und DFL", wie der Mainzer Minister Roger Lewentz(SPD) erklärt hatte.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell