NOZ: NOZ: Mieterbund fordert höhere Mietzuschüsse für Bedürftige

Osnabrück (ots) - Mieterbund fordert höhere Mietzuschüsse fürBedürftigeDirektor Siebenkotten für bessere Schutzmaßnahmen vorZwangsräumungen - "Es fehlt an bezahlbaren Wohnungen"Osnabrück. Wegen der steigenden Obdachlosigkeit fordert derDeutsche Mieterbund (DMB) mehr Schutz vor Zwangsräumungen und höhereMietzuschüsse für bedürftige Menschen. In einem Interview mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag) sagte der Direktor desDeutschen Mieterbunds, Lukas Siebenkotten: "Es muss Sicherheitsnetzegeben, wenn einem Mieter wegen Mietschulden gekündigt wird und er dieWohnung räumen muss." Im Fall von Zwangsräumungen müssten dieWohnungs- und Sozialämter eingeschaltet werden, um die Räumungabzuwenden.Siebenkotten kritisierte die Regelungen zur Grundsicherung, dieden Lebensunterhalt älterer Menschen abdeckt. "Die bisherigenPauschalen sind nicht angemessen und müssen steigen", verlangte derMieterbund-Direktor. Außerdem müsse der Staat dringend wieder mehrSozialwohnungen bauen, deren Zahl kontinuierlich sinke: "Es fehlt anbezahlbaren Wohnungen. Es werden kaum Sozialwohnungen nachgebaut." Esmüssten jedes Jahr etwa 100.000 Sozialwohnungen entstehen sowieweitere 200.000 Mietwohnungen, die nicht im Hochpreis-Bereichangesiedelt seien, also für sechs bis acht Euro pro QuadratmeterKaltmiete.Die Zahl der Wohnungslosen in Deutschland ist laut Bundesregierungzuletzt deutlich auf 335.000 gestiegen. Der Mieterbund schätzt dieZahl noch höher auf rund 400.000 Menschen, Tendenz steigend.