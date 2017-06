NOZ: NOZ: McAllister erwartet knappes Ergebnis bei Wahlen in Großbritannien

Osnabrück (ots) - Wahlen in Großbritannien - McAllister erwartetknappes ErgebnisEuropaabgeordneter sorgt sich um Brexit-VerhandlungenOsnabrück. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses imEU-Parlament, David McAllister (CDU), sorgt sich angesichts einesmöglicherweise knappen Ergebnisses bei den Parlamentswahlen inGroßbritannien um die Brexit-Verhandlungen. In einem Gespräch mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) sagte der deutsch-britischeEuropaabgeordnete: "Der Wahlausgang könnte für die Konservativenknapper werden als erwartet." Wegen des britischenMehrheitswahlsystems ließen sich die aktuellen Umfragen nicht ohneweiteres auf die Sitzverteilung umrechnen. Die EU sei daraufangewiesen, dass in London schnell eine neue Regierung stehe. DerCDU-Politiker sagte: "Eine stabile und handlungsfähige britischeRegierung mit einem klaren Mandat wäre eine Voraussetzung, damit dieBrexit-Verhandlungen wie geplant ab dem 19. Juni beginnen können."Die Uhr für London ticke: Am 29. März 2019 um Mitternacht werde dasVereinigte Königreich die EU voraussichtlich verlassen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell