NOZ: NOZ: Marburger Bund kritisiert Bürgerversicherung als unsozial

Osnabrück (ots) - Marburger Bund kritisiert Bürgerversicherung alsunsozialVorsitzender Henke: Einheitskasse führt zu sinkendemLeistungsniveauOsnabrück. Der Marburger Bund befürchtet Nachteile fürGeringverdiener, sollte unter einer neuen Großen Koalition eineBürgerversicherung eingeführt werden. In einem Interview mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) sagte der Vorsitzende desÄrzteverbandes, Rudolf Henke, alle Umfragen zeigten, dass die Bürgermit dem Gesundheitswesen sehr zufrieden seien. Das habe maßgeblichmit dem gegliederten Versicherungssystem zu tun. "Ich glaube, eineEinheitskasse würde dazu führen, dass das Leistungsniveau sinkt",sagte Henke vor dem Hintergrund entsprechender Forderungen aus derSPD. Wenn der Vergleich verschiedener Systeme wegfalle, fehle derAnreiz zur Innovation. "Die Einheitskasse wäre der Einstieg in eineAusweitung von Zusatzversicherungen, die dann auch nurBesserverdienende bezahlen können. Sozial ist das nicht", schlossHenke, der seit 2009 direkt gewählter Bundestagsabgeordneter der CDUist. In der SPD gibt es Stimmen, die die Einführung einerBürgerversicherung zur Bedingung einer neuen Großen Koalition machenwollen.Marburger Bund: Cyberangriffe auf Krankenhäuser nichtausgeschlossenVorsitzender Rudolf Henke warnt vor digitalen GefahrenOsnabrück. Der Marburger Bund warnt vor Cyberattacken aufKrankenhäuser. Der Vorsitzende des Berufsverbandes, Rudolf Henke,sagte im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag):"Auch Medizingeräte und Patientendaten können von Hackerangriffenbetroffen sein. Ich glaube, dass in diesem Bereich noch eine ganzeMenge getan werden muss, bis das letzte Krankenhaus auf einemStandard ist, der solche Angriffe weitgehend ausschließt." In derVergangenheit habe man nicht so klar gesehen, wie angreifbarKrankenhäuser durch zunehmende Digitalisierung seien. "Mittlerweilegibt es Kriminelle, die die IT in Krankenhäusern hacken. Das istneu", sagte Henke. Er sei jedoch dankbar dafür, dass die Einsichtwachse, dass auch kleine Krankenhäuser als kritische Infrastrukturbetrachtet und besonders geschützt werden müssten. Der Vorsitzendedes Marburger Bundes zeigte sich zudem besorgt angesichts derEntwicklung von Gesundheits-Apps: "Wir brauchen vor allem einesichere Infrastruktur für diese Anwendungen", sagte Henke. "Dengrößten Unsicherheitsfaktor sehe ich derzeit aber darin, dass allemöglichen Gesundheits-Apps angeboten werden, deren Qualität nichtgeprüft ist und die teilweise mehr Verwirrung stiften als Nutzen." InBaden-Württemberg starte bald eine Art Feldversuch zur qualifiziertenFernbehandlung.