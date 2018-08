Osnabrück (ots) - Lisa Maria Potthoff: "Ich trage meine blauenFlecken wie Trophäen"Schauspielerin betreibt den israelischen Kampfsport Krav Maga:"Sollen die Männer doch zusammenklappen" - Als Kind verprügelte sieNachbarsjungen - Bewusst gegen Privatschule für die TöchterentschiedenOsnabrück. Schauspielerin Lisa Maria Potthoff fühlt sich durch dasTraining der israelischen Kampfsportart Krav Maga "irrsinnig fit".Sie habe es jetzt ein Jahr lang "sehr intensiv gemacht, bis zufünfmal die Woche", sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Samstag). Dadurch könne sie in ihrem Filmen nahezu alle Stunts undKampfszenen ohne Double drehen, erklärte die 40-Jährige, die dafüreiniges in Kauf nimmt: "Wenn ich etwas hinkriegen will, trage ichmeine blauen Flecken wie Trophäen, da bin ich schon extrem ehrgeizig.Und ein bisschen geht's da auch um meine Ehre als Frau. Alle wartendarauf, dass Mutti einknickt und anfängt zu heulen, weil ihr alles zukrass ist. Dann denke ich: Nee, ich will härter sein als die Männer,sollen die doch zusammenklappen."Dafür geht Potthoff im Training regelmäßig an ihre Grenzen: "DerKörper wird extrem hochgepeitscht, es gibt ein recht soldatischesDrillsystem. Wenn der Trainer neben mir steht und mich anschreit,Steh auf, sei keine Memme, Du stehst jetzt sofort wieder auf', dannscheine ich das zu brauchen. Und wenn man liegen bleibt, kriegt manauch schon mal einen Fußtritt in den Bauch, und schon steht manwieder. Ich habe einen sehr großen inneren Schweinehund, liebevolleMotivation funktioniert bei mir offenbar nicht so gut, als wenn michjemand zusammenscheißt."Auch als Kind war die Schauspielerin schon ein handfester Typ:"Ich hab mal dem Hausmeisterkind in unserer Wohnanlage ein riesigesHaarbüschel ausgerissen. Wahrscheinlich hatte sie etwas gemacht,womit ich nicht so einverstanden war, und ich konnte es wohl verbalnicht lösen. Mit acht habe ich mal einen Nachbarsjungen verkloppt,dessen Mutter dann zu meiner Mutter kam und sagte: Lisa hat meinenSohn gehauen. Und ich werde nie vergessen, wie meine Mutter in derTür stand und sagte: Dann wird sie wohl ihre Gründe gehabt haben."Auch ihre eigenen Töchter im Alter von neun und drei Jahrenerzieht die Schauspielerin in diesem Sinne: "Ich möchte, dass ausihnen selbstbewusste Frauen werden, die sich den Männern nichtunterlegen fühlen und wissen, dass sie dieselben Möglichkeiten haben.Sie sollen die Freiheit haben, sich einen Beruf auszusuchen, der sieglücklich macht. Ich möchte sie zu Menschen erziehen, dieselbstbewusst, politisch interessiert und tolerant sind, die sichnicht besser fühlen als andere Menschen, die als Flüchtlinge kommenoder sonst nicht so viele Vorteile haben. Wir haben uns ganz bewusstgegen eine Privatschule entschieden, sie sollen ruhig dieWidrigkeiten des öffentlichen Systems kennenlernen."Am kommenden Montag (6.8.) ist Potthoff im Eberhofer-Krimi"Grießnockerlaffäre" (Das Erste, 20.15 Uhr) zu sehen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell