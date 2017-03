NOZ: NOZ: Linken-Chef: Bundesregierung darf nicht länger auf Erdogan setzen

Osnabrück (ots) - Linken-Chef: Bundesregierung darf nicht längerauf Erdogan setzenRiexinger attackiert "Merkels skandalöses Schweigen" - Junge Unionsieht Außenminister in der PflichtOsnabrück. Linken-Chef Bernd Riexinger hat die Bundesregierungangesichts des anhaltenden Streits mit der Türkei dazu aufgerufen, inder Flüchtlingspolitik nicht länger auf Abschottung mithilfe destürkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu setzen. "DieBundesregierung hat sich selbst in eine Position der Schwächegebracht, indem sie Erdogan zum Türsteher der Festung Europa machte",sagte Riexinger der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag).Der Linke forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf, beimEU-Gipfeltreffen an diesem Donnerstag auf eine solidarischeFlüchtlings- und Asylpolitik zu dringen. Ferner dürftenWerbeauftritte in Deutschland für die Errichtung einer Diktatur inder Türkei nicht geduldet werden. "Je mehr Erdogans Minister drohen,umso skandalöser wird Merkels Schweigen", erklärte Riexinger unddrängte die Regierungschefin zu "entschiedener Klarstellung".Der Vorsitzende der Jungen Union, Paul Ziemiak, hatBundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) dazu aufgefordert, denStreit um türkische Wahlkampfauftritte in Deutschland vor Ort inAnkara zu entschärfen. "Ich erwarte, dass der Außenminister selbst indie Türkei reist, um vor Ort den Dialog mit der türkischen Regierungzu suchen", sagte Ziemiak der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Donnerstag). Der JU-Chef warf dem Außenminister vor, "viel zu spät"eingegriffen und mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglugesprochen zu haben. Dieser hatte ein weiteres Treffen mit Gabriel inder Türkei angekündigt.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell