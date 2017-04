NOZ: NOZ: Lee Baxter war nach Aus von Caught in the Act pleite und ohne Wohnung

Osnabrück (ots) - Lee Baxter war nach Aus von Caught in the Actpleite und ohne WohnungEinstiges Teeny-Idol spricht im Nachhinein von Glücksfall - ErstEnde der Boy-Band machte Bekenntnis zur Homosexualität möglich - Baldneues Album mit frischen Songs?Osnabrück. Popstar Lee Baxter musste nach dem Aus der Boy-BandCaught in the Act 1998 eine schwierige Phase durchmachen. "Ich habemeine Wohnung verloren, war völlig pleite und bin dann von denNiederlanden wieder nach England gezogen - mit nur zwei Koffern. Ichmusste von ganz unten anfangen", sagte der Musiker in einem Interviewmit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). Im Nachhinein habesich diese Zeit aber als Glücksfall herausgestellt, sagte der46-Jährige weiter: "Muss man dafür kämpfen, seine Rechnungen bezahlenoder sich etwas zu essen leisten zu können, dann ist das zwar eineharte Schule, die gleichzeitig aber sehr gut für die Charakterbildungist." Darüber hinaus konnte er nach der Auflösung der Band auch seineHomosexualität ausleben, die er zuvor geheim gehalten hatte. Als erin England nicht mehr im Rampenlicht stand, "hat sich niemand mehrfür meine Sexualität interessiert. Also konnte ich dann auch ganzoffen dazu stehen und mein Leben als schwuler Mann genießen", sagteBaxter. Mittlerweile ist der Sänger in einer glücklichen Beziehungmit einem Mann. Eigene Kinder möchte Lee Baxter jedoch nicht haben."Als ich jünger war, durchlebte ich mal eine Phase, in der ich mirdas vorstellen konnte", so der Engländer. An seinen Geschwisternkönne er aber sehen, "wie schwierig es ist, Kinder aufzuziehen". MitCaught in the Act hat der Musiker jüngst ein Comeback gefeiert.Nachdem die Band bereits ein Best-of-Album herausgebracht hat, machtBaxter seinen Fans nun Hoffnung auf frische Platten: "Der Chefunserer Plattenfirma möchte, dass wir ein weiteres Albumherausbringen. Das wäre dann eine Platte mit komplett neuen Songs vonuns", sagte der Sänger.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell