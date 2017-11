NOZ: NOZ: Klima und Verkehr: CDU-Wirtschaftsrat warnt Jamaika-Unterhändler vor Fahrverboten

Osnabrück (ots) - Klima und Verkehr: CDU-Wirtschaftsrat warntJamaika-Unterhändler vor FahrverbotenGeneralsekretär Steiger mahnt "nüchternen Blick auf Fakten" an: 60Prozent der Arbeitnehmer sind PendlerOsnabrück. Der CDU-Wirtschaftsrat hat die Jamaika-Unterhändlerdazu aufgerufen, in der Debatte um Klima und Verkehr "einennüchternen Blick" auf die Faktenlage zu werfen. "Natürlich kann man,weil dies Entschlossenheit und Handlungsstärke demonstriert,Fahrverbote aussprechen oder Verbrennungsmotoren verbieten. Doch wiesollen die Menschen ihren Arbeitsplatz erreichen?", kritisierteGeneralsekretär Wolfgang Steiger in der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Donnerstag). Statt Diesel-Pkw aus den Städten zu verbannen, sollteninnerstädtische Vielfahrer wie überalterte Taxen oder Bussemodernisiert werden. Auch intelligente Verkehrsleitsysteme undverbesserte Ampelsteuerung sowie der Ausbau des öffentlichenNahverkehrs könnten zur Minderung des Schadstoffausstoßes kurzfristigbeitragen. Steiger verwies darauf, dass allein im vergangenen Jahrbundesweit 60 Prozent aller Arbeitnehmer zu ihrem Job in eine andereGemeinde pendelten. Im Jahr 2000 waren es noch 53 Prozent. "Wäre deröffentliche Personennahverkehr in der Lage, adäquate Angebote zuliefern, wären die Menschen längst auf die Schiene umgestiegen",erklärte Steiger. Diese Fakten sollten die möglichenJamaika-Koalitionäre endlich zur Kenntnis nehmen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell