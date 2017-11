NOZ: NOZ: Juso-Chef fordert von Schulz bei Treffen mit Unionsspitze klare Absage an Große Koalition

Osnabrück (ots) - Juso-Chef fordert von Schulz bei Treffen mitUnionsspitze klare Absage an Große KoalitionKühnert verweist auf entsprechenden Beschluss der SPD - "Die SPDwill die Groko nicht"Osnabrück. Der frisch gewählte Juso-Chef Kevin Kühnert hat denSPD-Vorsitzenden Martin Schulz aufgefordert, einer Neuauflage derGroßen Koalition beim Spitzentreffen mit Angela Merkel und HorstSeehofer eine klare Absage zu erteilen. Im Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Donnerstag) sagte Kühnert: "Ich erwarte vomParteivorsitzenden, dass er auf den aktuellen Beschluss bei der SPDhinweist. Und das bedeutet: Die SPD wird in keine Große Koalitiongehen." Das habe der Parteivorstand so beschlossen und habe nach wievor Bestand. Kühnert: "Allein der Parteitag in der kommenden Wochedürfte einen solchen Beschluss revidieren. Ich bin sicher, die SPDwill die Große Koalition nicht."Schulz müsse die Unionsvorsitzenden auffordern, die Möglichkeiteneiner Minderheitsregierung auszuloten. "Da muss er auch den nötigenDruck aufbauen. Es ist nicht akzeptabel, wenn wir uns in eine Grokodrängen lassen, weil es für die Union am bequemsten ist", sagteKühnert.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell