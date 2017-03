Osnabrück (ots) - Joy Denalane: "Ich war als Mensch, aber nichtals Mädchen beliebt"Sängerin: "Die Jungs fanden meine Haare komisch und zu viel" -Lebhaftes Elternhaus mit fünf Geschwistern und jeder Menge Freunde -Berliner Mauer war Spielplatz und Störfaktor zugleichOsnabrück. Sängerin Joy Denalane war als Schülerin alles andereals der Augenstern der Jungs in ihrer Klasse: "Ich war keine blonde,süße, kleine Maus, die die Jungs toll fanden. Ganz im Gegenteil: Siefanden meine Haare komisch und zu viel," sagte die 43-jährige Tochtereines Südafrikaners und einer Deutschen der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Samstag). "Ich war zwar als Mensch, aber nicht als Mädchenbeliebt," fügte die Sängerin hinzu. "Als es ab einem gewissen Altermit Jungs losging, stand ich überhaupt nicht auf deren Liste." Eshabe "viele Jahre gedauert", bis sie ihren Weg gefunden hatte.In Berlin-Kreuzberg wuchs Denalane zusammen mit fünf Geschwisternin einem äußerst lebhaften Elternhaus auf: "Ein gewisserGeräuschpegel gehörte für mich zur Normalität. Meine Eltern warensehr gastfreundlich und beliebt, sodass neben den sechs Kindern immerviele Leute bei uns waren. Jede Altersklasse war mit jedem Kind unddessen Freunden in unserer Wohnung vertreten. Das war schön, laut,warm, liebevoll und offen."Sie und ihre fünf Geschwister seien als Kinder "sehr frei"gewesen, berichtete Denalane weiter: "Unsere Eltern wunderten sichnicht, wenn wir draußen alleine spielten." Heute habe sich das insGegenteil verkehrt: "Das Leben vieler Kinder ist komplettdurchgeplant, und Eltern wissen jederzeit, wo ihr Kind sich aufhält,wenn es nicht die Beine unter dem Tisch hat."Als Kind spielte Joy Denalane am liebsten draußen. Die BerlinerMauer band die gebürtige Berlinerin damals aktiv in ihr Spiel mitein, obwohl sie wusste, für was diese Grenze stand. "Ich habeverstanden, dass die Mauer - gegen die wir Ball gespielt haben - eineAbgrenzung zwischen zwei Ländern ist, die eigentlich zusammengehören. Ich spürte auch, dass wir die Freiheit hatten, an jeden Ortzu gehen, und dies den Menschen hinter der Mauer versagt blieb. Fürmich war diese Mauer ein Störfaktor."Als Frühaufsteherin ist Joy Denalane morgens und über den Tag ambesten in Schwung, das sei schon als Kind so gewesen. "Auch als Kindwar ich eine schlechte Schläferin. So war mir der täglicheMittagsschlaf im Kindergarten total verhasst", erzählt die43-Jährige. "Ich hatte um die Mittagszeit viel zu viel Energie undwurde dann tatsächlich auch vom Mittagsschlaf befreit, weil ich immerUnruhe in die Gruppe gebracht habe."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell