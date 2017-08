NOZ: NOZ: Islamistische Gefährder: Linke fürchtet, dass Unbescholtene ins Visier von Terrorfahndern geraten

Osnabrück (ots) - Islamistische Gefährder: Linke fürchtet, dassUnbescholtene ins Visier von Terrorfahndern geratenJelpke: Datenschutzbeauftragte muss bei Gefährder-Softwareeinbezogen werdenOsnabrück. Beim Anti-Terrorkampf fürchtet die Linke, dass mit derneuen Gefährder-Software auch unbescholtene Bürger ins Visier vonFahndern geraten. Dabei berufen sich die Linken auf eine Antwort derBundesregierung auf eine Kleine Anfrage, die der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Donnerstag) vorliegt. Demnach fragen die Polizeien zurEinstufung des Risikos von Verdächtigen, denen ein Terroranschlagzugetraut wird, insgesamt 73 Merkmale ab. Dazu zählt etwa, ob derVerdächtige schon einmal Gewaltdelikte verübt hat, Erfahrung mitWaffen und Sprengstoff hat, der radikalen islamistischen Szeneangehört und in Kriegsgebieten mitgekämpft hat.Die innenpolitische Sprecherin der Linken-Fraktion im Bundestag,Ulla Jelpke, hält den Fragenkatalog für zu weit gefasst und sagte ineinem Gespräch mit der "NOZ": "So allgemein, wie diese Kriterienformuliert sind, müsste auch jeder Bundeswehrangehörige, der an einemAuslandseinsatz teilgenommen und schon mal wegen Körperverletzungbelangt wurde, einer genauen Risikobewertung unterzogen werden." Überimmer mehr Personen würden immer mehr sensible Daten geführt. Rund700 Gefährder gibt es inzwischen in Deutschland.Jelpke forderte, dass die Bundesdatenschutzbeauftragte eingebundenwird: "Bürgerrechte und Terrorbekämpfung müssen Hand in Hand gehen."Die Abgeordnete bemängelte zudem, dass es nach wie vor keinegesetzliche Definition des Begriffs "Gefährder" gibt. DasBundeskriminalamt und die Länderpolizeien würden "in einemrechtlichen Graubereich" handeln, sagte Jelpke.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell