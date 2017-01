NOZ: NOZ: Initiative Tierwohl: Jedes zweite Hähnchen könnte ab nächstem Jahr besser gehalten werden

Osnabrück (ots) - Initiative Tierwohl: Jedes zweite Hähnchenkönnte ab nächstem Jahr besser gehalten werdenGeschäftsführer kündigt Kennzeichnung von Geflügelfleisch an -"Nirgendwo sonst profitieren so viele Tiere"Osnabrück. Jedes zweite Hähnchen und jede zweite Pute inDeutschland könnte ab dem nächsten Jahr besser gehalten werden. ImInterview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) sagteAlexander Hinrichs, Geschäftsführer der "Initiative Tierwohl" vonHandel und Landwirtschaft, dass ab 2018 genug Geld zur Verfügungstünde, um bessere Haltungsbedingungen für mehr als die Hälfte derPuten und Hähnchen hierzulande zu finanzieren. Bereits jetzt seienneben 13 Millionen Schweinen auch 242 Millionen Stück Geflügel imJahr Teil der Initiative, so Hinrichs. Er kündigte zudem an: "Beifrischem und gefrostetem unbehandelten Geflügelfleisch soll ab 2018die Teilnahme an der Initiative auf der Verpackung zu erkennen sein.Hier kommen wir dem Wunsch der Verbraucher nach einer eindeutigenZuordnung nach." Bislang war Fleisch aus Tierwohl-Ställen nichtgekennzeichnet worden. Bei Schweinen wird das auch weiterhin sobleiben, sagte Hinrichs.Bei der "Initiative Tierwohl" zahlt der Handel Geld in einenFonds, aus dem bessere Haltungsbedingungen in Ställen finanziertwerden sollen. Das Projekt war kürzlich für den Zeitraum 2018 bis2020 verlängert worden. Zum geplanten staatlichen Tierwohllabel derBundesregierung sagte Hinrichs, die privatwirtschaftliche Initiativebringe gerne ihre Erfahrung ein. Für eine Bewertung der Pläne vonBundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) sei es noch zu früh. "Ichweise aber darauf hin: Bei keinem anderen Programm profitieren soviele Tiere von verbesserten Maßnahmen wie bei der InitiativeTierwohl", sagte Hinrichs.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell