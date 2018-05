NOZ: NOZ: Ingo Zamperoni: Deutsche machen es sich zu leicht mit Kritik an Trump

Osnabrück (ots) - Ingo Zamperoni: Deutsche machen es sich zuleicht mit Kritik an Trump"Tagesthemen"-Moderator hält Wiederwahl des US-Präsidenten fürmöglich - Dem 44-Jährigen sind Fahrräder wichtiger als AutosOsnabrück. "Tagesthemen"-Moderator Ingo Zamperoni (44) findet,dass "wir Deutschen es uns ein bisschen einfach machen", US-PräsidentDonald Trump zu kritisieren. "Wenn man mal dieses ganze Getöse, diesepolternde, ungehobelte, teilweise proletenhafte Art wegnimmt, dannmacht er pragmatisch doch vieles, was in den Augen seiner Anhängerankommt," sagte Zamperoni der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag).Bei den Recherchen zu seinem neuen Buch "Anderland" habe er denEindruck gewonnen, "dass Trumps Wiederwahl durchaus im Bereich desMöglichen liegt," fügte der 44-Jährige hinzu. "Ein Amtsinhaber hatohnehin immer einen gewissen Bonus - es ist leichter, das Amt zuverteidigen, als es zu gewinnen. Und diejenigen, die ihn gewählthaben, haben nicht allzu viel Grund, enttäuscht zu sein. Er isterfolgreicher, als viele es hierzulande wahrhaben wollen." DenDeutschen riet Zamperoni, die USA nicht nur mit Trump zuidentifizieren: "Selbst wenn er bis 2024 im Amt bleibt, müssen wirmit den USA ja irgendwie in Kontakt bleiben." Das gelte übrigens füralle Länder, auch für Russland. Dennoch sieht der frühereARD-Korrespondent in Washington den US-Präsidenten durchaus kritisch:"Wenn Trump nicht nur die freie Presse, sondern auch die Justizinfrage stellt und die Leute denken, da habe er ja eigentlich recht,hat das einen Effekt: Es untergräbt das Vertrauen in dieInstitutionen. Eine gewisse Grundskepsis ist notwendig und auchgesund in einer Demokratie, aber wenn es vom obersten Repräsentantendieser Demokratie kommt, ist es schon sonderbar." Zamperoni, Sohneines italienischen Vaters und einer deutschen Mutter, hält seineLiebe für den Fußball und Eis für seine italienischstenEigenschaften. Dazu zähle aber auch ein gewisser Sinn für Ästhetik:"Ich freue mich, wenn Dinge nicht nur gut funktionieren, sondern auchgut aussehen. Mein Rennrad zum Beispiel, natürlich mit einemitalienischen Rahmen." Schnelle Flitzer lassen den Moderator hingegeneher kalt: "Ich hab nicht so einen Bezug zu Autos wie derklischeemäßige Italiener. Aber natürlich finde ich es toll und kanndoppelt feiern, wenn ein deutscher Formel-1-Pilot in einemitalienischen Auto Erfolge feiert. Für Schumacher und jetzt Vettel imFerrari hatte und habe ich natürlich immer die Daumen hoch, aber meinFahrrad ist mir schon wichtiger."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell