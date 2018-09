NOZ: NOZ: Handwerk warnt: Jetzt nicht noch eine neue Regierungskrise

Osnabrück (ots) - Handwerk warnt: Jetzt nicht noch eine neueRegierungskrise"Führungswechsel in Unionsfraktion wahrlich kein Anlass" -Wollseifer fordert von Regierung "endlich Sacharbeit"Osnabrück. Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer hat dieBundesregierung dazu aufgerufen, "nach Wochen und Monatenaufgeheizter und lähmender Debatten" endlich zur Sacharbeitzurückzukehren. "Die demokratische Entscheidung einerBundestagsfraktion ist wahrlich kein Anlass, eine weitereRegierungskrise heraufzubeschwören", sagte Wollseifer der "NeuenOsnabrücker Zeitung" mit Blick auf den Führungswechsel in derUnionsfraktion. Die Regierung und das Parlament müssten sich endlichden vielen Herausforderungen und Aufgaben zuwenden, die die Zukunftdes Landes bestimmen. Er werte es als "positiv", dass der neugewählte CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus "genau dasgefordert hat", was das zentrale Interesse des Handwerks sei. "Wirbrauchen Strategien für die digitale Gesellschaft, Perspektiven fürlebendige Regionen, konkrete Vorstellungen von sozialer Sicherung ineiner alternden Gesellschaft und faire Wettbewerbsbedingungen fürBetriebe", sagte der Präsident des Zentralverbands des DeutschenHandwerks (ZDH). Wollseifer zeigte sich besorgt, weil dieBundesregierung auch gut ein halbes Jahr nach Regierungsantritt"überhaupt nicht in Tritt kommt", sondern vor allem "persönlicheAnimositäten und interne Machtkämpfe" miteinander auszufechtenscheine. "Wir erleben Spitzenpolitiker der Bundesregierung, die dasBündnis offen in Frage stellen. Minister misstrauen sichgegenseitig", beklagte der Handwerkspräsident. Stabilität sehe andersaus. Und das Vertrauen der Menschen und auch der Wirtschaft gewinnedie Regierung so nicht.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell